Разбито надгробие Скруджа из фильма «Рождественская история»

Городской секретарь Хелен Болл поделилась, что власти планируют починить или заменить надгробие, ведь это время года организуются экскурсии по местам, использованным в культовом фильме с Джорджем К. Скоттом. В настоящее время неизвестно, кто именно разрушил надгробие. Однако, если вандала поймают, Болл сказала, что была бы не прочь увидеть, как восторжествует поэтическое правосудие.