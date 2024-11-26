Разбито надгробие Скруджа из фильма «Рождественская история»

В городе Шрусбери (Великобритания) вандалы разрушили надгробие Скруджа из фильма «Рождественская история» 1984 года, снятого по рассказу Чарльза Диккенса. Полиция Западной Мерсии сообщила, что это произошло в период с 21 по 24 ноября. Об этом пишет Associated Press.
Каменное надгробие толщиной в несколько сантиметров с выгравированным именем «Эбенезер Скрудж», простояло на кладбище при церкви Святого Чада (Шрусбери, Великобритания) 40 лет с момента выхода фильма. И хотя надгробие является лишь реквизитом, оно полюбилось местным жителям и даже стало достопримечательностью для туристов.
В фильме надгробие можно увидеть, когда призрак грядущего Рождества переносит Скруджа к могиле всеми забытого человека, на которой он обнаруживает собственное имя.
Городской секретарь Хелен Болл поделилась, что власти планируют починить или заменить надгробие, ведь это время года организуются экскурсии по местам, использованным в культовом фильме с Джорджем К. Скоттом. В настоящее время неизвестно, кто именно разрушил надгробие. Однако, если вандала поймают, Болл сказала, что была бы не прочь увидеть, как восторжествует поэтическое правосудие.
Если призраки прошлого, настоящего и будущего захотят навестить [вандалов] посреди ночи, уронить их и разбить на куски, я думаю, это было бы идеальным наказанием.
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