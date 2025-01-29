«Разберитесь с этим поручиком». Дело о гибели Лермонтова взяли «на карандаш»

Специально для aif.ru Николай Бурляев объяснил, почему сомневается в официальной версии, согласно которой 26-летний поэт был убит на дуэли Мартыновым, и почему важно восстановить в этом деле истину.
— Современник Лермонтова, герой Кавказской войны генерал Павел Граббе после гибели Михаила Юрьевича горько заметил: «Несчастная судьба нас, русских. Только явится между нами человек с талантом — десять пошляков преследуют его до смерти». Вдобавок и расследование гибели поэта велось халатно. Секундант Лермонтова корнет Глебов писал арестованному Мартынову записку, где просил «ничего не говорить о трёх выстрелах» и согласовывал с ним свидетельские показания. Почему ему дали такое право? В итоге Мартынов, якобы убийца Лермонтова, получил три месяца крепости с церковным покаянием, хотя максимальным наказанием за убийство на дуэли была смертная казнь. Секундантам грозили разжалование и лишение прав состояния, чего не случилось. Свидетели «дуэли» молчали всю оставшуюся жизнь о том, что же произошло у подножия Машука 15 июля 1841 года. Родственник и секундант Лермонтова Столыпин (Монго) не стал лично отвозить вещи убитого его бабушке, а передал с оказией. Почему? Боялся показаться ей на глаза?
Кстати, Мартынов в конце жизни попытался написать письмо-исповедь, однако на месте начала событий в Пятигорске рукопись обрывается…
Маршрут пули
Факты указывают, что Мартынов был подсадной уткой. В судмедзаключении штаб-лекаря Ивана Барклая-де-Толли, осмотревшего тело Лермонтова, говорится, что входное отверстие от пули, убившей поэта, было ниже 12-го (последнего) ребра, а выходное — между 5-м и 6-м рёбрами. То есть пуля шла снизу вверх под углом 45 градусов. В поэта стреляли снизу вверх. И пуля, его убившая, вылетела насквозь, хотя для пистолетов того времени это слишком большая пробивная способность. А вот у тогдашней винтовки такая сила присутствовала. В 30-х годах прошлого века директор музея «Домик Лермонтова» в Пятигорске Степан Коротков выдвинул версию о засевшем в кустах киллере. О том же писал Паустовский в повести о Лермонтове «Разливы рек»: «Одновременно с выстрелом Мартынова ему почудился второй выстрел, из кустов под обрывом». В убийстве не сомневался литературовед Юрий Тынянов, когда писал: «Грибоедов, Пушкин, Лермонтов — они не погибли. Их просто устранили». Не верил в официальную версию и один из лучших, на мой взгляд, литературоведов страны Юрий Селезнёв. Я общался с ним в 80-х, работая над фильмом «Лермонтов». Он готовился к написанию книги о Михаиле Юрьевиче для ЖЗЛ. Мы договорились об очередной встрече в июне 1984-го, но я уехал в Бельгию с фильмом «Военно-полевой роман», а он в командировку в Германию. И там вдруг 44-летний Селезнёв, атлет, который не пил и не курил, умирает. Сердце в клочья, инфаркт… До этого, словно чувствуя, что книги о Лермонтове может и не быть, он рассказал мне о своих научных открытиях. О «Кружке шестнадцати», который принято трактовать как кружок единомышленников поэта, куда входил и он сам. Но Юрий Иванович считал, что это клуб по устранению поэта, а ниточки от его участников тянулись в иезуитские ордена и тайные общества.
Когда Лермонтова сослали на Кавказ, все 15 поехали за ним. Когда его отозвали в отпуск в Петербург, все 15 опять ринулись за ним. Вскоре Лермонтова отправили на Кавказ уже под пулю, и они снова поехали за поэтом. Есть записка от князя Васильчикова-отца из Петербурга к князю Васильчикову-сыну (один из секундантов Лермонтова и член кружка): «Ну, вы уж там сами разберитесь с этим поручиком».
Смерть двух гениев
Кто был заказчиком? Один и тот же круг лиц вытеснял из жизни двух пророков, двух гениев — Пушкина, а через четыре года Лермонтова. Речь, по сути, о двойном историческом убийстве. Один из его главных исполнителей — Карл Нессельроде, министр иностранных дел России, австрийский шпион. Об этом писал Никита Михалков. Задумав фильм о Грибоедове, он изучал ту эпоху, посетил австрийские архивы, где обнаружил отчёты Нессельроде австрийскому императору. А одному из своих западных коллег-русофобов он докладывал, что Пушкин — глава русской партии. Разве они могли позволить главе «русской партии», который «лирой чувства добрые пробуждает» и гармонизирует русский народ, дать жить? Из Франции был вызван лучший стрелок — 25-летний Дантес, которого в Петербурге при живых родителях усыновил 43-летний гомосексуалист барон Геккерн, посол Нидерландов, чтобы он попал в общество, куда вхож Пушкин. Теперь заметьте, как завязаны обстоятельства убийств Пушкина и Лермонтова. Дантес стрелял в Пушкина из пистолета, одолженного у Эрнеста де Баранта, сына французского посланника, который через два года после убийства Пушкина, придравшись к пустяку, вызовет Лермонтова на дуэль, проходившую… на Чёрной речке, где и дуэль Пушкина. И по версии лермонтоведа Ильи Зильберштейна, стрелял де Барант в Лермонтова, возможно, из того же пистолета, из которого был убит Пушкин. Тогда замысел не удался — и операцию перенесли на Кавказ.
Бездарная фальшивка
А после смерти Лермонтова началось очернение его памяти. Я анализировал, кто писал о «дурном характере» поэта. Оказалось, эти люди не были допущены к общению с Лермонтовым. А он был очень мощный человек. От энергии его глаз люди уходили в другую комнату. Он видел насквозь. Стихотворение «Прощай, немытая Россия,/ Страна рабов, страна господ…», появившееся на свет спустя 20 (!) лет после смерти поэта (никто никогда не видел оригинала, написанного рукой Лермонтова), — один из кирпичиков лжи о гении. Какая «страна господ»? Лермонтов сам был господином — и очень состоятельным. Какой народ, преданный «голубым мундирам»? Охранке, что ли, преданный? Бездарная фальшивка. Слово «немытая» ни разу не встречается в лексиконе Лермонтова, зато «любовь, люблю» — 1,5 тыс. раз. Он был соткан из света и любви.
Читая строки Лермонтова «Есть чувство правды в сердце человека,/ Святое вечности зерно:/ Пространство без границ, теченье века/ Объемлет в краткий миг оно», я вспоминаю, как в 25 лет моя душа покинула тело на краткий миг, я ушёл в этот солнечный океан, полный гармонии и счастья, — пространство без границ, как пишет Лермонтов. И был потрясён, как он мог так точно это описать? Ответ в его другом стихотворении: «С тех пор как Вечный Судия/ Мне дал всеведенье пророка… “Не будет гений для красного словца так писать, чтобы приподнять себя. Он, как и Пушкин, был пророком. И потому нам так важно узнать правду о его смерти.