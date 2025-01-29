«Разберитесь с этим поручиком». Дело о гибели Лермонтова взяли «на карандаш»

Факты указывают, что Мартынов был подсадной уткой. В судмедзаключении штаб-лекаря Ивана Барклая-де-Толли, осмотревшего тело Лермонтова, говорится, что входное отверстие от пули, убившей поэта, было ниже 12-го (последнего) ребра, а выходное — между 5-м и 6-м рёбрами. То есть пуля шла снизу вверх под углом 45 градусов. В поэта стреляли снизу вверх. И пуля, его убившая, вылетела насквозь, хотя для пистолетов того времени это слишком большая пробивная способность. А вот у тогдашней винтовки такая сила присутствовала. В 30-х годах прошлого века директор музея «Домик Лермонтова» в Пятигорске Степан Коротков выдвинул версию о засевшем в кустах киллере. О том же писал Паустовский в повести о Лермонтове «Разливы рек»: «Одновременно с выстрелом Мартынова ему почудился второй выстрел, из кустов под обрывом». В убийстве не сомневался литературовед Юрий Тынянов, когда писал: «Грибоедов, Пушкин, Лермонтов — они не погибли. Их просто устранили». Не верил в официальную версию и один из лучших, на мой взгляд, литературоведов страны Юрий Селезнёв. Я общался с ним в 80-х, работая над фильмом «Лермонтов». Он готовился к написанию книги о Михаиле Юрьевиче для ЖЗЛ. Мы договорились об очередной встрече в июне 1984-го, но я уехал в Бельгию с фильмом «Военно-полевой роман», а он в командировку в Германию. И там вдруг 44-летний Селезнёв, атлет, который не пил и не курил, умирает. Сердце в клочья, инфаркт… До этого, словно чувст­вуя, что книги о Лермонтове может и не быть, он рассказал мне о своих научных открытиях. О «Кружке шестнадцати», который принято трактовать как кружок единомышленников поэта, куда входил и он сам. Но Юрий Иванович считал, что это клуб по устранению поэта, а ниточки от его участников тянулись в иезуитские ордена и тайные общества.