Разбавили водой? Ученые предложили способ определять качество сырого молока

Ученые из Орловского государственного аграрного университета разработали новый способ определения качества сырого молока на основе клеточного анализа. Подход прост и недорог в применении и позволяет оценить не только санитарно-гигиенические характеристики и пригодность продукции к переработке. В том числе и то, не является ли молоко разбавленным. Об этом aif.ru рассказали в пресс-службе Минобрнауки России.