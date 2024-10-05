Разбавили водой? Ученые предложили способ определять качество сырого молока

Ученые из Орловского государственного аграрного университета разработали новый способ определения качества сырого молока на основе клеточного анализа. Подход прост и недорог в применении и позволяет оценить не только санитарно-гигиенические характеристики и пригодность продукции к переработке. В том числе и то, не является ли молоко разбавленным. Об этом aif.ru рассказали в пресс-службе Минобрнауки России.
Когда молоко — как вода?
По данным Национального союза производителей молока, потребление молока и молочной продукции в России увеличивается ежегодно и уже в 2023 году достигло своего максимума с 1995 года — 249 кг на человека. При этом требования к сырому молоку сегодня очень высокие.
Одним из главных показателей его качества считается уровень содержания в нём так называемых соматических клеток, то есть мелких органических частиц тканей секреторной (выделительной) части молочной железы, эритроцитов, лейкоцитов. Физиологическая норма соматических клеток в молоке — от 100 до 500 тыс/см³.
Превышение этой нормы может говорить о заболевании животного или о его неудовлетворительном физиологическом состоянии. Если же количество соматических клеток в молоке понижено, то часто это говорит о том, что молоко разбавлено.
Показатель содержания соматических клеток в молоке влияет на его качество, а значит определяет закупочную цену.
Проще и дешевле
Как повысить достоверность и эффективность клеточного анализа сырого молока, с одновременным снижением затрат на его проведение?
Эту задачу решили ученые Орловского ГАУ. В университете разработали новый способ определения соматических клеток в молоке коров на основе измерений биоэлектрических потенциалов биологически активных центров вымени коров. Для измерений можно использовать недорогие отечественные приборы для электропунктурных манипуляций, например ЭЛАП, Эледиа, Элита-М. Опытным путем установлены такие значения биопотенциалов, которые служат тестом для определения нормы соматических клеток. А кроме того — позволяют выявлять на ранних стадиях изменения в функциональном состоянии молочной железы коровы.
Авторы разработки отмечают, что новый способ прост в применении, не требует использования дорогого оборудования для анализа молока и диагностики состояния вымени, может применяться на любых предприятиях, занимающихся молочным скотоводством и производством молока-сырья.
Плюс к тому, предлагаемый способ поможет сельхозтоваропроизводителям снизить затраты на лабораторные исследования молока и вымени коров, повысить качество молока и профилактировать заболевания вымени коров.