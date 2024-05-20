«Райкин выгнал его прямо со спектакля». Сын Романа Карцева вспомнил об отце

Однажды мы оказались на творческом вечере Константина Райкина в Центральном доме актера на Тверской. И зашли в гримерку после спектакля. Константин сидел измотанный, в плавках, мокрый, с полотенцем на шее. Он был таким жилистым, спортивным. Меня это тогда поразило — он был как человек из анатомических атласов. После мы отправились в ресторан Дома актера ужинать. Отец был одет в светлый кремовый костюм. Я заказал котлету по-киевски. Тыкнул вилкой в нее, и масло из котлеты брызнуло прямо на дорогой отцовский костюм. Мне тогда от него сильно досталось. А вообще, он редко ругал нас с сестрой. Был очень мягким.