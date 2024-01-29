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18:55 (мск), источник: Нижегородская правда

«Райан Гослинг» займется грузоперевозками в Арзамасе

В Нижегородской области новая компания зарегистрировала себя как ООО «Райан Гослинг».

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В Нижегородской области появился собственный «Райан Гослинг». Компанию с таким названием зарегистрировали в Арзамасе. Соответствующая информация появилась в ЕГРЮЛ.

Согласно данным «Руспрофиля», ООО «Райан Гослинг» зарегистрировано 26 января 2024 года. Гендиректором организации стал Павел Алексеевич Сафронов. Компания осуществляет деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.

Напомним, что так зовут известного канадского актера, который прославился ролями в фильмах «Драйв», «Место под соснами», «Барби», «Бегущий по лезвию 2049», «Ла-Ла Ленд» и другие.

Во время загрузки произошла ошибка.
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