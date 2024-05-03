Райан Гослинг хотел бы переснять «Ла-Ла Ленд» всего из-за одной сцены

В «Ла-Ла Ленде» есть момент, который преследует меня. Мы с Эммой танцуем, и я не знал, что эта сцена станет постером к фильму. Мы должны были поднять руки вверх, и я подумал, что было бы круто сложить кисть более ровно, хотя все говорили мне, что это выглядит не круто. Но я был уверен, что так круче. Когда я смотрю на постер, а я вижу его постоянно, то понимаю, что оригинальная поза была бы лучше. Мой поступок убил энергию сцены. Я называю его «Ла-Ла-Хэнд».