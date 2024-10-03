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Рай для интровертов: уединенный коттедж в шотландском нагорье выставлен на продажу

Приобрести каменный коттедж, расположенный в десяти километрах от ближайшего населенного пункта, можно за $175 тысяч (~ 16 млн рублей).

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Рай для интровертов: уединенный коттедж в шотландском нагорье выставлен на продажу

Уединенный каменный коттедж, расположенный на живописных холмах Сазерленда (Шотландия), выставлен на продажу за $175 тысяч (~ 16 млн рублей).

Вблизи одинокого поместья находится ручей, несколько холмов и исторический Бонарский мост. Внутри самого дома есть гостиная, две спальни, кухня и ванная комната с водой из природного источника.

Ближайшая деревня к коттеджу располагается примерно в 10 км, благодаря чему можно насладиться долгожданным уединением. Правда, прежде чем заселиться в настоящий «рай для интровертов» нужно сделать капитальный ремонт. Сообщается, что на участке нет электричества и газа, а также не установлен септик.

Ремонт — не помеха настоящей мечте: ранее рассказывали, как американка купила на итальянском аукционе три заброшенных дома стоимостью 1 евро (~ 98 рублей) за каждый.