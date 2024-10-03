Рай для интровертов: уединенный коттедж в шотландском нагорье выставлен на продажу

Ближайшая деревня к коттеджу располагается примерно в 10 км, благодаря чему можно насладиться долгожданным уединением. Правда, прежде чем заселиться в настоящий «рай для интровертов» нужно сделать капитальный ремонт. Сообщается, что на участке нет электричества и газа, а также не установлен септик.