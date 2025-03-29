Борьба за Арктику: какие страны намерены вступить в схватку за морские пути

В Мурманске
В первую очередь, Россия рассматривает Арктику в качестве крайне перспективного района для развития и инвестиций. По словам Путина, задачи нашей страны в арктическом регионе должны быть не сиюминутными, а с расчётом на десятилетия и века вперед.
Задачи, которые мы ставим и решаем в Арктике, проекты, которые мы здесь реализуем, должны быть соответствующего исторического масштаба, с расчетом на десятилетия и века вперед.
Президент России напомнил, что Арктика не только перспективна для инвестиций, но и представляет для РФ регион, требующий серьезного контроля со стороны вооруженных сил. Это важный для стратегической безопасности России район, который вскоре будет усилен контингентом российских солдат. НАТО с текущим развитием технологий всё также рассматривает Крайний Север в качестве нового плацдарма для столкновения мировых держав.
Арктика — кладезь ресурсов и возможностей
В беседе с корреспондентом ВФокусе Mail военный обозреватель Александр Хоффманн рассказал, что развитие Арктического торгового пути (Северного морского пути, СМП) является стратегическим приоритетом для России по ряду ключевых причин:
«Во-первых, это единственный маршрут, обеспечивающий круглогодичный контроль над логистическими потоками в условиях нарастающей геополитической нестабильности и санкционного давления, что критически важно для суверенитета и экономической безопасности страны. Во-вторых, СМП сокращает расстояние между Европой и Азией на 30−40% по сравнению с традиционными маршрутами через Суэцкий канал, что не только снижает затраты, но и укрепляет позиции России как глобального транзитного хаба».
По его словам, помимо технологического освоения региона, важная и социальная составляющая.
«Социальное развитие Крайнего Севера — это не просто гуманитарная задача, а стратегическая необходимость, поскольку без комфортных условий жизни и современной инфраструктуры невозможно закрепить кадры, обеспечивающие оборонную и экономическую безопасность России в Арктике. Отсутствие качественного здравоохранения, образования и транспортной доступности ведёт к оттоку населения, подрывая демографическую устойчивость региона и ставя под угрозу реализацию крупных проектов, от СМП до добычи ресурсов. Именно поэтому государство целенаправленно инвестирует в социальную сферу, понимая, что устойчивое развитие Арктики возможно только при сочетании мощной промышленной базы и высокого уровня жизни населения», — заключает эксперт.
По словам Александра Хоффмана, попытки ограничить развитие Северного морского пути со стороны Запада объясняются тем, что страны НАТО видят в нем угрозу для Суэцкого канала:
«Запад стремится ограничить развитие Северного морского пути — ключевого конкурента Суэцкого канала, чтобы сохранить контроль над глобальными логистическими потоками и ослабить экономический суверенитет России. Попытки оспаривать наши территориальные права и экологические стандарты в Арктике являются частью гибридной войны, направленной на подрыв авторитета страны в регионе».
Нельзя оставлять регион без внимания
Директор центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Василий Кашин в разговоре с ВФокусе Mail объяснил, что присутствие НАТО в арктическом регионе — это планомерная работа стран североатлантического альянса.
По словам Кашина, в США еще несколько лет назад была принята арктическая стратегия развития видов вооруженных сил страны, «она направлена на то, чтобы придать всем компонентам американских вооруженных сил базовые возможности ведения боевых действий в Арктике».
«Если говорить о других европейских силах, то там схожие процессы. Там проводятся базовые тренировки, которые придают способность действовать в Арктике вооруженным силам различных европейских стран. То есть в Арктике засветились уже вооруженные силы Чехии, которые отправляли свои подразделения в регион, и они там действовали», — поясняет специалист.
Как указывает эксперт, западные страны полностью осознают экономическую и логистическую ценность арктического региона. Об это свидетельствуют регулярные морские учения стран североатлантического альянса, которые даже не имеют земель на Крайнем Севере — например, Франция является постоянным членом учений этом районе наравне с Великобританией и США.