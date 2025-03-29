Борьба за Арктику: какие страны намерены вступить в схватку за морские пути

«Социальное развитие Крайнего Севера — это не просто гуманитарная задача, а стратегическая необходимость, поскольку без комфортных условий жизни и современной инфраструктуры невозможно закрепить кадры, обеспечивающие оборонную и экономическую безопасность России в Арктике. Отсутствие качественного здравоохранения, образования и транспортной доступности ведёт к оттоку населения, подрывая демографическую устойчивость региона и ставя под угрозу реализацию крупных проектов, от СМП до добычи ресурсов. Именно поэтому государство целенаправленно инвестирует в социальную сферу, понимая, что устойчивое развитие Арктики возможно только при сочетании мощной промышленной базы и высокого уровня жизни населения», — заключает эксперт.