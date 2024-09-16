Растительный лекарь. Мясников назвал виды рака, от которых защищает кофе

Тему пользы кофе и чая обсудил в программе «О самом главном» Александр Мясников. Он отметил, что традиционно чай считается более полезным, а кофе при аритмии и повышенном давлении пить нельзя. Оказывается, это не так.
«Кофеин до 300−400 мг в день полезен. Кофе, как и чай, содержит помимо кофеина до 1000 биологически активных веществ — полифенолы, леганты, антиоксиданты. Да, переизбыток кофеина — это одно, но то полезное, что идет в кофе с кофеином, работает как борьба с онкологической болезнью, мы знаем, что он предохраняет от рака груди, рака печени, рака простаты. Полезен кофе еще и тем, что выводит мочевую кислоту при подагре, снижает риски болезни Паркинсона. Ровно то же самое делает и чай», — пояснил Мясников.
Чай и кофе, пояснил врач, снижают холестерин. Также чай тоже борется с онкозаболеваниями разного вида, помогает справиться с папилломами — даже крем от морщин делают на основе зеленого чая, заметил медик. Черный и зеленый чаи — это один и тот же вид чая, только с разным способом ферментирования. При этом черный чай в Китае называют красным.
Один из важных вопросов — вызывает ли чай зависимость.
«Кофеин — самый распространенный стимулятор в мире. Мы знаем, что он стимулирует психомоторную деятельность, улучшает память, поэтому как любой стимулятор, может вызывать зависимость. Но мы говорим про то, что надо пить 300 мг кофеина. Одна чашка кофе — от 50 до 150 мг кофеина. Отсюда допустимая и безопасная дозировка — 3−4 чашки кофе или чая», — пояснил Мясников.
А еще чай можно заваривать несколько раз, но при условии, что это качественный и дорогой вариант рассыпного листового напитка. Если же речь про привычный многим чай или даже пакетики, то, конечно же, такие чаи заваривать повторно не стоит.
При подготовке материала использованы следующие источники: «О самом главном».