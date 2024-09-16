Растительный лекарь. Мясников назвал виды рака, от которых защищает кофе

«Кофеин до 300−400 мг в день полезен. Кофе, как и чай, содержит помимо кофеина до 1000 биологически активных веществ — полифенолы, леганты, антиоксиданты. Да, переизбыток кофеина — это одно, но то полезное, что идет в кофе с кофеином, работает как борьба с онкологической болезнью, мы знаем, что он предохраняет от рака груди, рака печени, рака простаты. Полезен кофе еще и тем, что выводит мочевую кислоту при подагре, снижает риски болезни Паркинсона. Ровно то же самое делает и чай», — пояснил Мясников.