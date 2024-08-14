Растительные жиры продлевают жизнь — в отличие от животных жиров

За время исследования умерло более 185 тыс. участников, из которых около 58,5 тыс.— от сердечно-сосудистых заболеваний. Как выяснилось, люди, входившие в группу с наибольшим потреблением растительных жиров, имели на 9% меньше шансов умереть от всех причин и на 14% меньше шансов умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, чем люди из группы с максимальным потреблением животных жиров. Если же сравнивать эту последнюю группу с людьми, потреблявшими растительные масла, выжимку из масличных культур, то разница еще увеличивается — 12% и 15% соответственно.