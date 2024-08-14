Растительные жиры продлевают жизнь — в отличие от животных жиров

Состав жиров из растительного сырья — а это зерновые, бобовые, орехи и даже овощи — серьезно отличается от жиров животного происхождения, то есть полученных из мяса, яиц или молока. Как пишет ведущий автор работы, доктор Диметриус Альбанес из Национального института рака США, получены доказательства того, что диеты с высоким содержанием жиров животного происхождения связаны с повышенным риском общей смертности и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Растительные жиры отличаются высоким содержанием мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, а жиры животного происхождения — содержанием насыщенных жирных кислот.
Организму необходимы жиры, согласно медицинским рекомендациям, жиры должны составлять 20−35% от общей суточной калорийности. Если принять ее за 2 тыс. калорий в день, то жира должно быть от 44 до 78 г. Сокращение потребления насыщенных жиров и их замена ненасыщенными полезны.
Насколько перемена в диете может помочь людям в долгосрочной перспективе? Команда Альбанеса проанализировала данные о питании и здоровье 407 531 человека, собранные с 1995 по 2019 год Национальным институтом здравоохранения. Средний возраст участников на момент начала исследования — 61 год. Все участники были разделены на пять групп — по доле потребления растительных масел и животных жиров.
За время исследования умерло более 185 тыс. участников, из которых около 58,5 тыс.— от сердечно-сосудистых заболеваний. Как выяснилось, люди, входившие в группу с наибольшим потреблением растительных жиров, имели на 9% меньше шансов умереть от всех причин и на 14% меньше шансов умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, чем люди из группы с максимальным потреблением животных жиров. Если же сравнивать эту последнюю группу с людьми, потреблявшими растительные масла, выжимку из масличных культур, то разница еще увеличивается — 12% и 15% соответственно.
Жиры, полученные из зерновых, также заметно влияют на снижение риска смерти от всех причин и от сердечно-сосудистых заболеваний, говорит Альбанес.
Что касается тех, кто предпочитал животные жиры, то не стоит заблуждаться, думая, будто дело в мясе и продуктах из него, — то же самое увеличение риска наблюдается у людей, предпочитающих молочные продукты и яйца.