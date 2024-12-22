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Растительные аналоги мяса способствуют развитию депрессии

В современном мире популярны растительные аналоги мяса. Вегетарианцы заменяют ими животные продукты. Однако такие аналоги вызывают все больше споров среди ученых.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash

Несмотря их растительное происхождение, эти продукты считаются ультраобработанными, они могут иметь схожие с обычными ультраобработанными продуктами вредные последствия для здоровья. Новое исследование показало, что эти аналоги мяса способствуют развитию депрессии.

Его провели ученые из Университета Суррея (Англия). Они впервые подробно рассмотрели влияние заменителей мяса на здоровье вегетарианцев. Выводы удивили исследователей. У тех, кто регулярно употребляет аналоги мясной продукции, риск развития депрессии оказался на 42% выше по сравнению с вегетарианцами, которые не ели такие продукты.

Кроме того, у тех, кто употреблял аналоги животной пищи, чаще наблюдались повышенное артериальное давление, высокий уровень маркеров воспаления и низкий уровень аполипопротеина А, связанного с «хорошим» холестерином. Был и положительный результат. Так, риск развития синдрома раздраженного кишечника при потреблении заменителей мяса оказался ниже на 40%.

Между тем ученые признают, что нужны дополнительные исследования влияния растительных заменителей мясных продуктов на организм. Возможная связь с воспалением и депрессией вызывает вопросы, которые нельзя игнорировать, отмечает профессор Нофар Гейфман, одна из авторов работы.

Ранее ученые назвали лучшую альтернативу мясу и молоку.