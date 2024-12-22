Растительные аналоги мяса способствуют развитию депрессии

Кроме того, у тех, кто употреблял аналоги животной пищи, чаще наблюдались повышенное артериальное давление, высокий уровень маркеров воспаления и низкий уровень аполипопротеина А, связанного с «хорошим» холестерином. Был и положительный результат. Так, риск развития синдрома раздраженного кишечника при потреблении заменителей мяса оказался ниже на 40%.