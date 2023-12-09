Растение из раннего мелового периода оказалось маленьким черепашонком

Исследователи не раз признавались, что часто интерпретировать прошлое по камням — довольно сложная задача: нашел кусок окаменелости возрастом в несколько миллионов лет и пытаешься выяснить, кто оставил такие причудливые узоры. Естественно, возможны ошибки. Об одной из таких археологи рассказали в своей новой статье. И этот случай их изрядно удивил.

С 1950-х по 1970 годы священник по имени Падре Густаво Уэртас собирал камни и окаменелости недалеко от города Вилья-де-Лейва в Колумбии. В его коллекцию попали два образца, датированные ранним меловым периодом — между 132 и 113 миллионами лет назад. Долгие годы Уэртас посвятил изучению своих находок и в 2003-м опубликовал книгу, в которой классифицировал обнаруженную парочку как растение под названием Sphenophyllum colombianum.

Как рассказали исследователи в журнале Palaeontologia Electronica, уже тогда такое громкое заявление вызвало удивление (а местами и осуждение) у научного сообщества: мало того, что Sphenophyllum считался вымершим более 100 миллионов лет назад, так его еще и в Колумбии раньше никогда не встречали.

Палеоботаники взялись расследовать дело Sphenophyllum colombianum и обнаружили, что окаменелости больше похожи на кости, чем на лист. Тогда они обратились к палеонтологу, который, только взглянув на фотографии, сказал: «Да это же панцирь черепахи!».

Более того, палеонтолог определил, что это верхняя часть панциря — карапакс, а принадлежал он только что вылупившемуся черепашонку. Он также заявил, что в окаменелости не было типичных для черепах следов, которые можно найти на внешней стороне панциря — это скорее позвонки и ребра, которые действительно сильно напоминают жилки листа.

Поэтому окаменелости и неверно идентифицировали. Удалось установить и конкретную черепаху, которой принадлежала окаменелость — это оказался представитель клады морских черепах Panchelonioidea.

Учитывая все вводные, ученые не задумывались слишком долго над тем, как назвать ископаемое и дали ему имя Тортвиг — в честь покемона, который является наполовину черепахой, наполовину растением. Что в целом довольно популярный научный подход — например, не так давно одну редкую бабочку назвали в честь Саурона из «Властелина колец».