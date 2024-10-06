Расстыковку от МКС корабля Crew Dragon с россиянином отложили во второй раз

Сначала NASA перенесло расстыковку корабля Crew Dragon с 7 на 8 октября из-за погодных условий в районах приводнения у побережья штата Флорида. Туда сейчас движется топический шторм «Милтон». Специалисты ожидают, что он может обрушиться на Флориду во вторник, 8 октября, как раз когда Crew Dragon должен был вернуться на Землю по первоначальному плану. В связи с этим метеорологи порекомендовали жителям американского штата составить план действий на случай урагана.