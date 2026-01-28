Расследование дела сестер Хачатурян возобновили: причины и прогноз адвоката

Аурелия, мать девушек и бывшая жена Хачатуряна рассказала о том, что он избивал ее на протяжении 20 лет. Однажды женщина обратилась в полицию, но никакие меры не были приняты и муж начал ей угрожать. В 2015 году он выгнал ее из дома, угрожая оружием, и запретил общаться с дочерьми, а ранее выгнал из дома их сына. Женщина объясняла, что ушла, опасаясь за жизнь дочерей, надеясь, что без нее муж перестанет проявлять агрессию к детям.