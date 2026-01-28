Расследование дела сестер Хачатурян возобновили: причины и прогноз адвоката

28 января представитель семьи Михаила Хачатуряна, Георгий Чугуашвили, сообщил, что расследование возобновлено и дочерям вновь предъявят обвинения.
«Будут им вменять то, что и вменяли ранее — убийство. Мы оспариваем мотив убийства, они указывают, что он якобы их насиловал, мы отказываемся в это верить, доказательств в материалах дела нет», — заявил Чугуашвили.
Это произошло спустя девять месяцев после того, как Бутырский суд признал Хачатуряна виновным в насилии и закрыл дело из-за его смерти.
Почему возобновили дело
Адвокат одной из сестер, Алексей Паршин, пояснил, что цель разбирательства — определить степень вины отца и установить, действовали ли девушки в рамках самообороны или это было обычное убийство. В разговоре с «КоммерсантомЪ» юрист указал, что пока ни следствие (СКР), ни адвокаты не получили официальное решение Мосгорсуда по делу их отца.
«После получения постановления мы подадим ходатайство о прекращении дела сестер Хачатурян», — пояснил он.
Роковой вечер
Инцидент произошел в 2018 году. Михаила Хачатуряна нашли мертвым на лестничной площадке с ножевыми ранениями, а его дочерей — Крестину, Ангелину и Марину — задержали по подозрению в убийстве. Девушки признали вину, объяснив свои действия многолетними издевательствами и насилием со стороны отца.
По данным следствия, в тот вечер Хачатурян наказал дочерей за перерасход средств по карте, вызывал каждую из них к себе и распылял в лицо перцовый баллончик. У Крестины начался приступ астмы, после чего сестры решили убить отца охотничьим ножом, взятым в машине. Затем они нанесли себе ранения, чтобы инсценировать нападение, и вызвали скорую помощь и полицию.
Сестер Хачатурян поместили в СИЗО в августе 2018 года, однако вскоре отпустили: следствие признало, что они годами подвергались физическому и психическому насилию со стороны отца. В 2019 году им было предъявлено обвинение в убийстве по предварительному сговору.
В августе 2020 года начались судебные заседания. Младшую сестру Марию признали невменяемой на момент убийства и перевели в психиатрическое отделение, старших сестер признали вменяемыми, но с ПТСР. Девушкам разрешили продолжать обучение и получать психологическую помощь.
В 2021 году Мосгорсуд вернул уголовные дела в прокуратуру из-за процессуальных нарушений, окончательное решение по делу до сих пор не принято. В том же году было возбуждено уголовное дело против Михаила Хачатуряна за сексуальное насилие и истязания дочерей, а в 2022 году ему вменили еще и распространение порнографии.
Свидетельства о домашнем насилии
Аурелия, мать девушек и бывшая жена Хачатуряна рассказала о том, что он избивал ее на протяжении 20 лет. Однажды женщина обратилась в полицию, но никакие меры не были приняты и муж начал ей угрожать. В 2015 году он выгнал ее из дома, угрожая оружием, и запретил общаться с дочерьми, а ранее выгнал из дома их сына. Женщина объясняла, что ушла, опасаясь за жизнь дочерей, надеясь, что без нее муж перестанет проявлять агрессию к детям.
Жалобы на Хачатуряна поступали от школьных учителей. Директор школы сообщал, что неоднократно направлял обращения в органы опеки из-за регулярных пропусков занятий у девочек. Сами сестры объясняли отсутствие в школе состоянием здоровья — своим и отца.
По словам знакомых семьи, Михаил Хачатурян вывозил дочерей в лес, угрожал закопать, морил голодом и насиловал.
«Позже всплыли и переписки девушек с подругами: из них следует, что чаще всего отец приставал к средней сестре, Ангелине. Доставалось ей больше других из-за кроткого характера», — пишет E1.