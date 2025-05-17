Расширение на Запад: какие регионы Украины могут стать частью России

Российская делегации на переговорах в Стамбуле предложила Украине вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей для достижения мира. Если этого не произойдет, то Киев рискует потерять еще два региона. Журналист The Economist Оливер Кэролл пишет о Харьковской и Сумской областях.
— В Сумской и Харьковской области есть плацдармы, на которых находятся наши войска, и есть возможность с этих плацдармов продвигаться дальше. Так совпало, что эти плацдармы равнозначны, и противник последнее время пытается их ликвидировать, атакуя по всей линии боевого соприкосновения на севере, — рассказал ВФокусе Mail военный эксперт Алексей Леонков.
Зачем России Харьковская область
Часть Харьковской области уже под контролем ВС РФ. Армия России имеет успех у Купянска и почти полностью заняла Волчанск. Кроме этого на освобожденной территории региона функционирует Военно-гражданская администрация.
С возвращением Харьковской области площадь России увеличится на 32 тысячи квадратных километров, а население почти на 2,5 миллиона человек. Также через территорию Харьковской области проходят трассы, соединяющие Москву с Крымом и другими городами на черноморском побережье. До 2022 года Харьков, по словам военного журналиста Геннадия Алехина, был крупнейшим промышленным центром.
— По полной программе работал «Хартрон» — авиационное предприятие, «Турбоатом», крупное промышленное предприятие ХТЗ, частично завод имени Малышева, танковый завод, — сообщил он.
По прямой от Харькова до Москвы — 650 километров. О важности города с точки зрения безопасности в 2021 году говорил президент России Владимир Путин.
Чем богаты Сумы
Российские войска также уже и на Сумщине. Некоторые приграничные населенные пункты находятся под контролем ВС РФ. Регион важен для безопасности центральной России. От Сум до Москва по прямой 570 километров.
— Русские разозлились и заговорили о Сумской области. Они требуют создания зоны безопасности и угрожают аннексией региона, — заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
В Сумской области проживают около 1 миллиона человек. И хотя это не самый экономически развитый регион, но на его территории находятся 16% всех извлекаемых полезных ископаемых на Украине. Есть месторождения нефти и газа, а также кварцитов. Все это может стать российским, если, конечно, Киев не согласится на требования Москвы.
Карта Украины в случае сорванных переговоров о мире
Ранее, ВФокусе Mail опрашивал экспертов по теме вероятного выхода Украины из переговорного процесса и карта Незалежной по прогнозам, уменьшилась не на два, а на четыре региона, включая Одесскую и Николаевскую области.
* Лицо, внесенное в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга