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Расширение на Запад: какие регионы Украины могут стать частью России

После переговоров в Стамбуле Киев может потерять еще две области. Почему России важно присоединить еще территории, где уже есть наши войска.

Даниил Черных
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Российская делегации на переговорах в Стамбуле предложила Украине вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей для достижения мира. Если этого не произойдет, то Киев рискует потерять еще два региона. Журналист The Economist Оливер Кэролл пишет о Харьковской и Сумской областях.

— В Сумской и Харьковской области есть плацдармы, на которых находятся наши войска, и есть возможность с этих плацдармов продвигаться дальше. Так совпало, что эти плацдармы равнозначны, и противник последнее время пытается их ликвидировать, атакуя по всей линии боевого соприкосновения на севере, — рассказал ВФокусе Mail военный эксперт Алексей Леонков.

Зачем России Харьковская область

Часть Харьковской области уже под контролем ВС РФ. Армия России имеет успех у Купянска и почти полностью заняла Волчанск. Кроме этого на освобожденной территории региона функционирует Военно-гражданская администрация.

С возвращением Харьковской области площадь России увеличится на 32 тысячи квадратных километров, а население почти на 2,5 миллиона человек. Также через территорию Харьковской области проходят трассы, соединяющие Москву с Крымом и другими городами на черноморском побережье. До 2022 года Харьков, по словам военного журналиста Геннадия Алехина, был крупнейшим промышленным центром.

— По полной программе работал «Хартрон» — авиационное предприятие, «Турбоатом», крупное промышленное предприятие ХТЗ, частично завод имени Малышева, танковый завод, — сообщил он.

По прямой от Харькова до Москвы — 650 километров. О важности города с точки зрения безопасности в 2021 году говорил президент России Владимир Путин.

— Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, или, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7−10 минут, — сказал глава государства.

Чем богаты Сумы

Российские войска также уже и на Сумщине. Некоторые приграничные населенные пункты находятся под контролем ВС РФ. Регион важен для безопасности центральной России. От Сум до Москва по прямой 570 километров.

— Русские разозлились и заговорили о Сумской области. Они требуют создания зоны безопасности и угрожают аннексией региона, — заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

В Сумской области проживают около 1 миллиона человек. И хотя это не самый экономически развитый регион, но на его территории находятся 16% всех извлекаемых полезных ископаемых на Украине. Есть месторождения нефти и газа, а также кварцитов. Все это может стать российским, если, конечно, Киев не согласится на требования Москвы.

ИП АС Мосевнина
ИП АС Мосевнина

Карта Украины в случае сорванных переговоров о мире

Ранее, ВФокусе Mail опрашивал экспертов по теме вероятного выхода Украины из переговорного процесса и карта Незалежной по прогнозам, уменьшилась не на два, а на четыре региона, включая Одесскую и Николаевскую области.

* Лицо, внесенное в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга