Расширение на Запад: какие регионы Украины могут стать частью России

В Сумской области проживают около 1 миллиона человек. И хотя это не самый экономически развитый регион, но на его территории находятся 16% всех извлекаемых полезных ископаемых на Украине. Есть месторождения нефти и газа, а также кварцитов. Все это может стать российским, если, конечно, Киев не согласится на требования Москвы.