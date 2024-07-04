Расширен перечень продуктов, которые не смогут пробить на кассе

В России поэтапно вводят систему, которая не позволяет пробить на кассе просроченный продукт. Так, с 1 апреля начали блокировать табак, разливное пиво и слабоалкогольные напитки из кегов с истекшим сроком годности. С 1 мая в список добавились упакованная вода в бутылках и молочная продукция (молоко, сыр, сметана, творожные сырки и другое). В целом в системе будет порядка 50 торговых сетей по всей стране.