Расширен перечень продуктов, которые не смогут пробить на кассе

В России поэтапно вводят систему, которая не позволяет пробить на кассе просроченный продукт. Так, с 1 апреля начали блокировать табак, разливное пиво и слабоалкогольные напитки из кегов с истекшим сроком годности. С 1 мая в список добавились упакованная вода в бутылках и молочная продукция (молоко, сыр, сметана, творожные сырки и другое). В целом в системе будет порядка 50 торговых сетей по всей стране.
В следующем году блокировать начнут просроченные ветпрепараты, икру, безалкогольное пиво. В 2026 году в список добавятся кормы для животных и растительные масла, а в 2027 — консервы.
Находить товары с истекшим сроком годности позволяет система маркировки «Честный знак». Технически блокировке на кассе подлежат продукты, на которые нанесен специальный код Data Matrix. Сейчас из других пищевых категорий маркировке в системе также подлежат безалкогольные напитки и БАДы.
Как объяснил замгендиректора ЦРПТ (оператора системы «Честный знак») Реваз Юсупов, механизм блокировки продаж направлен на защиту потребителей от покупок продукции с нарушениями.
«Если товар запрещен к продаже контролирующими органами или код маркировки пытаются продать повторно, информация о невозможности такой продажи поступит на кассу, и товар не будет продан», — рассказал он.
Добавим, также защитить свое здоровье можно с помощью отказа от покупки лекарств впрок. Почему этого не нужно делать, ранее объяснил врач.
Айгуль Сабитова