Расшифрованы уникальные кодексы с полной историей ацтеков

Исторический документ описывает и завоевание ацтеками города Тетепилко около 1440 года. Например, лингвисты расшифровали фрагмент, описывающий, как правитель этого города присягнул ацтекам на верность и стал их вассалом. Интересно, что в тексте подробно описывается прибытие испанцев в 1519 году и их правление до 1611 года. Кстати, испанцы правили Мексикой до 1821 года.