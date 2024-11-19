Расшифрована надпись на 2600-летнем памятнике. Это имя богини

О содержании надписи ученые спорят с XIX века. Преподаватель Практической школы передовых исследований во Франции также проводил обширное исследование фригийских надписей, в проекте Манна он не участвовал. В беседе с Live Science Орешко заявил, что статья Манна в Kadmos носит уточняющий характер и не предоставляет новой информации о памятнике Arslan Kaya. По его словам, версия, что на артефакте высечено имя Матеран, была предложена в том же XIX веке.