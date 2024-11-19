Расшифрована надпись на 2600-летнем памятнике. Это имя богини

Профессор древнегреческой истории и археологии в Университете штата Пенсильвания Марк Манн расшифровал надпись на 2600-летнем памятнике Arslan Kaya. Открытие он обсудил с Live Science, статья с результатами его исследования опубликована в журнале Kadmos.
Артефакт расположен в Турции, и в переводе с турецкого его название означает «львиная скала». По мнению Манна, на монументе сохранилась часть надписи с именем фригийской богини Матеран (Materan).
Фригийцы проживали на территории современной Турции в 1200−600 годах до н.э. Матеран они знали «просто как Мать». В Древней Греции ее называли «Мать богов», а в Древнем Риме — «Великая Мать». Во время возведения памятника существовало царство Лидия, в котором также высоко почиталась Матеран.
Надпись на памятнике тяжело прочитать, так как артефакт пострадал от погодных явлений и мародеров. Манн сделал фото при хорошем освещении и изучил ранние снимки памятника. По его мнению, логично, что артефакт носит имя Матеран, ведь на артефакте есть ее изображение.
О содержании надписи ученые спорят с XIX века. Преподаватель Практической школы передовых исследований во Франции также проводил обширное исследование фригийских надписей, в проекте Манна он не участвовал. В беседе с Live Science Орешко заявил, что статья Манна в Kadmos носит уточняющий характер и не предоставляет новой информации о памятнике Arslan Kaya. По его словам, версия, что на артефакте высечено имя Матеран, была предложена в том же XIX веке.
Ранее сообщалось о том, что археологи расшифровали созданный 3 тыс. лет назад алфавит. Открытие совершили благодаря табличкам, найденным в 1964 году в Иордании. Артефакт, вероятно, был создан хананеями. Этот древний семитский народ проживал в регионе Ханаан, располагавшемся на территориях современных Израиля, Турции, Палестины, Ливана, а также частично Иордании и Сирии.