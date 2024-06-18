Рассеянный склероз: что это такое и как его лечат

Однако даже за несколько лет до того, как симптомы заболевания проявляются, нервная система может находиться под угрозой. Окончательного теста, который может выявить рассеянный склероз, пока что не существует. Заболевание диагностируется на основании истории болезни и результатов МРТ головного мозга.