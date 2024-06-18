Рассеянный склероз: что это такое и как его лечат

Около 2,9 миллионов людей по всему миру страдают от рассеянного склероза. Заболевание поражает центральную нервную систему, головной и спинной мозг.
Иммунная система атакует оболочки из материала, называемого миелином, которые окружают нервные волокна. Но когда миелин разрушается, они остаются незащищенными. Это нарушает связь мозга и оставляет после себя повреждения, которые вызывают множество симптомов по мере прогрессирования заболевания.
Однако даже за несколько лет до того, как симптомы заболевания проявляются, нервная система может находиться под угрозой. Окончательного теста, который может выявить рассеянный склероз, пока что не существует. Заболевание диагностируется на основании истории болезни и результатов МРТ головного мозга.
На каждого человека рассеянный склероз влияет по-разному. Симптомы могут сильно различаться, и многое об этом заболевании остается неизвестным. Однако ученые начинают прояснять происхождение заболевания и возможные методы лечения.
Общие симптомы рассеянного склероза
Рассеянный склероз часто классифицируют как рецидивирующий-ремиттирующий, когда симптомы проходят и возвращаются, или прогрессирующий, когда они постоянно ухудшаются. Однако заболевание прогрессирует с возрастом.
Чем старше человек становится, тем больше он теряет в массе тела и силе. Вдобавок ко всему пациенты с рассеянным склерозом испытывают ускоренное старение.
Симптомы включают в себя онемение конечностей, невнятную речь, проблемы со зрением, потерю координации, но другие проявления менее заметны. Помимо прочего, невидимые симптомы, такие как усталость и дисфункция мочевого пузыря, встречаются чаще и с трудом поддаются лечению.
Что вызывает рассеянный склероз
Точной причины возникновения рассеянного склероза нет, однако у ученых есть теория о том, что заболевание появляется из-за вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ) — вирус герпеса человека четвертого типа.
Вирус передается через слюну и есть практически у всех. Но это не обязательно повод для беспокойства. Само заболевание может протекать бессимптомно и находиться в «спящем состоянии».
Некоторые специалисты сравнивают связь между вирусом и рассеянным склерозом и связь между курением и онкологией. «Курение вызывает рак легких, но большинство курильщиков никогда не заболеют раком легких», — говорят ученые.
Итак, ВЭБ может вызывать рассеянный склероз, но у большинства людей, инфицированных ВЭБ, заболевание не развивается. ВЭБ, возможно, не является единственной окончательной причиной рассеянного склероза, но на данный момент это основной виновник.
Женщины более подвержены риску развития рассеянного склероза
У женщин риск заболеть рассеянным склерозом примерно в три раза выше, чем у мужчин. Согласно одной из теорий, это связано с тем, что женщины более восприимчивы к аутоиммунным заболеваниям.
Кровные родственники пациентов с рассеянным склерозом также более склонны к развитию заболевания. Курение, ожирение и дефицит витамина D также связаны с ним. Хотя рассеянный склероз можно диагностировать в любом возрасте, чаще всего диагноз ставят 20, 30 и 40-летним.
Профилактика и лечение
Не существует известного лекарства для профилактики рассеянного склероза. На данный момент лучшей мерой являются отказ от курения, здоровое питание и получение достаточного количества витамина D.
Неизвестно, что полностью предотвращает рассеянный склероз, но распространение информации об этом заболевании является важным шагом для выявления недуга на ранних стадиях.
Ранее ученые обнаружили новый ранний биомаркер рассеянного склероза.
Анна Морозова