Россиян предупредили о риске заражения лихорадкой Оропуш

Роспотребнадзор сообщил, что заразиться можно при поездке в Боливию, Бразилию, Колумбию, Перу и на Кубу. Лихорадка Оропуш сопровождается сильной головной болью, мышечной ломкой, ознобом, светочувствительностью, тошнотой, рвотой и сыпью. Вакцины от этой инфекции нет, из-за этого туристам придется рассчитывать только на свои силы.
— Рекомендуется принимать меры предосторожности против укусов комаров в эндемических районах. Туристам важно помнить о мерах профилактики. Используйте репелленты, носите одежду с длинными рукавами, особенно в вечерние и ночные часы, когда комары наиболее активны, — отметили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве считают, что распространение лихорадки Оропуш в России невозможно, так как у нас отсутствуют источники инфекции. Инфекционист Елена Мескина в разговоре с ВФокусе Mail отметила, что это относительно новая болезнь и подобных лихорадок обнаруживается все больше из-за того, что проводится больше диагностик.
— Эта лихорадка была и раньше, но у нас она не встречается. Она распространена в тропических регионах. Обнаружить могли только у тех, кто съездил в эти страны, — пояснила инфекционист.
По словам Елены Мескиной, лечение симптоматическое. Впервые лихорадку Оропуш обнаружили в 1955 году в Тринидаде и Тобаго. Есть предположение, что болезнь может передаваться от беременной женщины к ребенку. При этом до сих пор ученые не выяснили, какие осложнения она вызывает.