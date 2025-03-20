Россиян предупредили о риске заражения лихорадкой Оропуш

В ведомстве считают, что распространение лихорадки Оропуш в России невозможно, так как у нас отсутствуют источники инфекции. Инфекционист Елена Мескина в разговоре с ВФокусе Mail отметила, что это относительно новая болезнь и подобных лихорадок обнаруживается все больше из-за того, что проводится больше диагностик.