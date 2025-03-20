Популярные темы
Общество
Объясняем
История
Культура
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о риске заражения лихорадкой Оропуш

Некоторые виды комаров и мух могут стать причиной заражения лихорадкой Оропуш. Рискуют ей заболеть туристы. Инфекционист рассказала ВФокусе Mail, у кого могут обнаружить болезнь и возможно ли ее распространение в России.

Даниил Черных
Автор ВФокусе Mail
Источник: NIOAAID

Роспотребнадзор сообщил, что заразиться можно при поездке в Боливию, Бразилию, Колумбию, Перу и на Кубу. Лихорадка Оропуш сопровождается сильной головной болью, мышечной ломкой, ознобом, светочувствительностью, тошнотой, рвотой и сыпью. Вакцины от этой инфекции нет, из-за этого туристам придется рассчитывать только на свои силы.

— Рекомендуется принимать меры предосторожности против укусов комаров в эндемических районах. Туристам важно помнить о мерах профилактики. Используйте репелленты, носите одежду с длинными рукавами, особенно в вечерние и ночные часы, когда комары наиболее активны, — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве считают, что распространение лихорадки Оропуш в России невозможно, так как у нас отсутствуют источники инфекции. Инфекционист Елена Мескина в разговоре с ВФокусе Mail отметила, что это относительно новая болезнь и подобных лихорадок обнаруживается все больше из-за того, что проводится больше диагностик.

— Эта лихорадка была и раньше, но у нас она не встречается. Она распространена в тропических регионах. Обнаружить могли только у тех, кто съездил в эти страны, — пояснила инфекционист.

По словам Елены Мескиной, лечение симптоматическое. Впервые лихорадку Оропуш обнаружили в 1955 году в Тринидаде и Тобаго. Есть предположение, что болезнь может передаваться от беременной женщины к ребенку. При этом до сих пор ученые не выяснили, какие осложнения она вызывает.