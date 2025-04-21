Расплата, которой не ждали: ЕС вернет России €20 млрд, хитрый ход США в пасхальном перемирии и китайская бомба

— США устали от этого конфликта, главная проблема — недоговороспособность Европы. Если наши уступки по прекращению огня были восприняты как слабость наших позиций, то это ошибка. Мы продемонстрировали свою силу и владение ситуацией, Киев же показал, что не способен остановить огонь. Риторика США сводится, образно говоря, к действиям Понтия Пилата, умывающего руки, — отмечает эксперт. — Еще один вариант — умысел США предоставить свободу действий России, которая не остановится, и тогда Европе придется умолять о спасении и обращаться к США как посреднику.