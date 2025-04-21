Расплата, которой не ждали: ЕС вернет России €20 млрд, хитрый ход США в пасхальном перемирии и китайская бомба

ЕС заплатит за разворованные активы России
В интервью Financial Times глава МИД Эстонии Маргус Цахкна признал, что расплата за воровство российских замороженных активов неминуема. Он заявил, что при разморозке российских активов погашать кредит за выделенные Украине €20 млрд придется ЕС. Поскольку действующая схема предполагает, что выплаты по займу Киеву идут за счет процентов с замороженных активов России. Ведь в случае отмены антироссийских санкций этот источник растает. Ведущую роль в этом вопросе может сыграть Венгрия, которая намерена заблокировать продление санкций ЕС в отношении РФ.
Заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов полагает, что для Брюсселя проблема заключается в том, что большая часть замороженных активов России хранится на счетах банков Европейского союза, а на Соединенные Штаты приходится значительно меньшая доля.
— Теперь, когда они собираются погашать долги Украины за счет процентов, набегающих на российские замороженные активы, естественно, им придется выплачивать это со счетов банков Европейского союза. То есть в любом случае, как и сказал Маргус Цахкна, оплата эта ляжет на плечи ЕС, — отметил Андрей Колганов.
Эксперт напомнил, что и Китай активно выводит деньги с европейского рынка, распродает облигации казначейства Соединенных Штатов, для того чтобы уменьшить риски в случае обострения ситуации. Пекин понижает долю своих активов, которые хранятся на счетах в зарубежных банках.
Для ЕС решение этой проблемы может затянуться на несколько лет, потому что еще не было в международной практике настолько широкомасштабных заморозок активов.
Отмена санкций и сделка между Россией и Украиной в апреле
Президент США заявил, что рассчитывает на скорое урегулирование конфликта между Россией и Украиной, написав об этом в своей социальной сети Truth Social.
«Надеюсь, что Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе. Обе страны затем начнут вести крупные бизнес-сделки с США, которые процветают, и станут богатыми», — резюмировал Трамп.
Стоит напомнить, что ранее госсекретарь Марко Рубио предупредил, что США прекратят посреднические попытки по Украине, если в ближайшие дни не появятся признаки готовности к договоренностям. Сегодня стало известно о визите делегации США в Лондон на переговоры по прекращению огня на Украине. Об этом заявил спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог.
Несмотря на заявление Трампа о заключении перемирия между Москвой и Киевом на этой неделе, пока не произошло встреч рабочих групп или контактов с Украиной, поэтому говорить о предстоящем мирном договоре преждевременно, считает военный эксперт Алексей Леонков.
— США устали от этого конфликта, главная проблема — недоговороспособность Европы. Если наши уступки по прекращению огня были восприняты как слабость наших позиций, то это ошибка. Мы продемонстрировали свою силу и владение ситуацией, Киев же показал, что не способен остановить огонь. Риторика США сводится, образно говоря, к действиям Понтия Пилата, умывающего руки, — отмечает эксперт. — Еще один вариант — умысел США предоставить свободу действий России, которая не остановится, и тогда Европе придется умолять о спасении и обращаться к США как посреднику.
Китай создал неядерную «водородную бомбу»
Пекин провел испытания неядерной «водородной бомбы». Во время испытания устройства массой 2 килограмма возник огненный шар температурой более 1000. В этой бомбе, по данным СМИ, используется химическое соединение гидрид магния. Отмечается, что комбинация позволяет точно контролировать интенсивность взрыва, легко достигая равномерного поражения целей на обширной территории.
Политолог Марат Баширов назвал ситуацию предупреждением для Америки, приведя цитату из китайского СМИ. «South China Morning: у Китая есть теперь бомба всего в 2 кг, но она водородная и сопоставимая с ядерной, которая уничтожила Хиросиму».
Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии для ВФокусе Mail рассказал, что на самом деле разработана новая формула термобарического заряда. Создан некий прототип термобарических зарядов для таких боеприпасов, как снаряды калибра 152 и выше, системы залпового огня 120 калибров, 220 и так далее.
— Основное свойство вот этого заряда — зажигательное. Среди аналогов в России, если посмотреть, мы такого рода боеприпасы тоже создаем, например реактивный пехотный огнемет повышенной дальности и мощности «Шмель». Но там более сложная формула перегрева и смеси, которая вызывает гораздо большую температуру. Китайцы, можно сказать, удешевили технологию термобарических зарядов, — прокомментировал Леонков.
По его словам, данный вид заряда может быть использован в ходе боевых действий для поражения зон и заражения местности при температуре 1000 градусов, близкой к горению белого фосфора, который широко применялся в ходе боевых действий, особенно в Первую мировую войну.
— Однако минусом белого фосфора было самовоспламенение при температурах 30−40 градусов Цельсия, что делало его очень опасным для хранения. Так вот, можно сказать, что в Китае создали близкий аналог к белому фосфору, но который, скорее всего, окажется в эксплуатации наиболее безопасным и дешевым производством. Поэтому, можно сказать, это революционный шаг в производстве термобарических зарядов для массового использования, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.