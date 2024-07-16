Распишут ли в ЗАГСе без обручальных колец

Перед тем как пойти в ЗАГС, пара должна подать заявление (лично в ЗАГСе и МФЦ или онлайн через портал «Госуслуги»), предварительно оплатив госпошлину за регистрацию брака (в 2024 году она составляет 350 рублей). Когда дата и время церемонии будут оговорены (обычно через месяц после подачи заявления или в день подачи заявления при наличии особых обстоятельств, например, если пара ждет ребенка), жених и невеста должны прийти в ЗАГС с паспортами. Если на регистрацию придет кто-то один, то его не распишут. По закону оба молодых должны подтвердить регистратору, что они добровольно вступают в брак.