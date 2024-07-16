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Распишут ли в ЗАГСе без обручальных колец

Объясняем, можно ли прийти в ЗАГС без колец.

Источник: Freepik

Обручальные кольца, которыми молодые обмениваются при заключении брака, символизируют вечную любовь, преданность и крепость семейных уз. В знак согласия молодые надевают кольца друг другу на безымянный палец правой руки. По традиции, первым это делает жених, а потом невеста.

Можно ли прийти в ЗАГС без обручальных колец?

Если вы пришли в ЗАГС без колец (забыли, потеряли, не успели купить или просто решили обойтись без), то работники государственного заведения не имеют права отказать вам в регистрации брака.

В «Семейном кодексе РФ», равно как и в ФЗ «Об актах гражданского состояния», нет никаких указаний и пометок о том, что отсутствие обручальных колец считается каким-то препятствием для заключения брака.

Каковы условия регистрации брака в ЗАГСе?

Перед тем как пойти в ЗАГС, пара должна подать заявление (лично в ЗАГСе и МФЦ или онлайн через портал «Госуслуги»), предварительно оплатив госпошлину за регистрацию брака (в 2024 году она составляет 350 рублей). Когда дата и время церемонии будут оговорены (обычно через месяц после подачи заявления или в день подачи заявления при наличии особых обстоятельств, например, если пара ждет ребенка), жених и невеста должны прийти в ЗАГС с паспортами. Если на регистрацию придет кто-то один, то его не распишут. По закону оба молодых должны подтвердить регистратору, что они добровольно вступают в брак.

К обстоятельствам, препятствующим заключению брака (согласно 14 статье «Семейного кодекса РФ»), также относятся:

  • если одно из лиц уже состоит в другом зарегистрированном браке;
  • если хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического расстройства;
  • жених и невеста — это родственники;
  • также не допускается регистрация между усыновителями и усыновленными.

Таким образом есть у вас обручальные кольца или нет — значения не имеет. Главное — соблюдать вышеуказанные правила, и тогда ваш брак зарегистрируют.

Ранее эксперт в области семейного и образовательного права Анастасия Попова рассказала aif.ru, что будет, если во время бракосочетания сказать «нет».