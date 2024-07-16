Распишут ли в ЗАГСе без обручальных колец

Обручальные кольца, которыми молодые обмениваются при заключении брака, символизируют вечную любовь, преданность и крепость семейных уз. В знак согласия молодые надевают кольца друг другу на безымянный палец правой руки. По традиции, первым это делает жених, а потом невеста.
Можно ли прийти в ЗАГС без обручальных колец?
Если вы пришли в ЗАГС без колец (забыли, потеряли, не успели купить или просто решили обойтись без), то работники государственного заведения не имеют права отказать вам в регистрации брака.
В «Семейном кодексе РФ», равно как и в ФЗ «Об актах гражданского состояния», нет никаких указаний и пометок о том, что отсутствие обручальных колец считается каким-то препятствием для заключения брака.
Каковы условия регистрации брака в ЗАГСе?
Перед тем как пойти в ЗАГС, пара должна подать заявление (лично в ЗАГСе и МФЦ или онлайн через портал «Госуслуги»), предварительно оплатив госпошлину за регистрацию брака (в 2024 году она составляет 350 рублей). Когда дата и время церемонии будут оговорены (обычно через месяц после подачи заявления или в день подачи заявления при наличии особых обстоятельств, например, если пара ждет ребенка), жених и невеста должны прийти в ЗАГС с паспортами. Если на регистрацию придет кто-то один, то его не распишут. По закону оба молодых должны подтвердить регистратору, что они добровольно вступают в брак.
К обстоятельствам, препятствующим заключению брака (согласно 14 статье «Семейного кодекса РФ»), также относятся:
- если одно из лиц уже состоит в другом зарегистрированном браке;
- если хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического расстройства;
- жених и невеста — это родственники;
- также не допускается регистрация между усыновителями и усыновленными.
Таким образом есть у вас обручальные кольца или нет — значения не имеет. Главное — соблюдать вышеуказанные правила, и тогда ваш брак зарегистрируют.
Ранее эксперт в области семейного и образовательного права Анастасия Попова рассказала aif.ru, что будет, если во время бракосочетания сказать «нет».