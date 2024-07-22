Раскрыты византийские «корни» новгородского храма Бориса и Глеба

Отечественные археологи начали вести раскопки на территории бывшего храма Бориса и Глеба незадолго до начала Великой Отечественной войны, однако полученные ими сведения были впоследствии потеряны, что побудило археологов уже в современную эпоху начать поиски остатков храма в 2008 году. До 2021 года ученые изучали участки, которые были затронуты в довоенное время, и лишь недавно они приступили к изучению остальных сохранившихся частей церкви, в том числе ее фундамента.