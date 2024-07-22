Раскрыты византийские «корни» новгородского храма Бориса и Глеба

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Археологи впервые детально изучили основание фундамента храма Бориса и Глеба, одной из первых каменных церквей на территории Великого Новгорода, и обнаружили внутри него крупные дубовые брусья, аналоги которых использовались византийскими зодчими и их русскими учениками в домонгольскую эру, сообщила в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
«Наличие в Борисоглебском храме валунного фундамента с системой деревянных лежней однозначно говорит о том, что храм был построен высококвалифицированным зодчим, перенявшим мастерство либо у византийских мастеров старшего поколения, либо у их учеников. Это последний древнерусский домонгольский храм, построенный с использованием этой технологии», — пояснила ученый секретарь ИА РАН Марина Вдовиченко, чьи слова приводит пресс-служба института.
Как отмечается в сообщении, церковь Бориса и Глеба, построенная в XII веке на территории Новгородского детинца, была одной из самых важных церковных построек в средневековой истории Новгорода. Изначально на ее месте был, предположительно, построен деревянный Софийский собор, однако после пожара на его месте была построена новая церковь, которая впоследствии несколько раз сгорала и перестраивалась.
Отечественные археологи начали вести раскопки на территории бывшего храма Бориса и Глеба незадолго до начала Великой Отечественной войны, однако полученные ими сведения были впоследствии потеряны, что побудило археологов уже в современную эпоху начать поиски остатков храма в 2008 году. До 2021 года ученые изучали участки, которые были затронуты в довоенное время, и лишь недавно они приступили к изучению остальных сохранившихся частей церкви, в том числе ее фундамента.
В 2024 году археологи раскрыли основания разобранной части фундамента и обнаружили свидетельства того, что при постройке церкви использовались так называемые лежни — толстые дубовые брусья шириной в 30−35 см. Древние зодчие располагали подобные брусья в основания фундамента церквей в два-три ряда таким образом, что они образовали продольно-поперечные ленты, укладывали их валунами и скрепляли всю эту конструкцию раствором.
По словам ученых, подобное устройство фундамента Борисоглебской церкви говорит о том, что ее построили византийские мастера или их русские ученики, которые принимали участие в постройке нескольких каменных храмов на юге и севере Руси в домонгольскую эру. После постройки церкви Бориса и Глеба эта методика сооружения фундамента больше не применялась, что, как предполагают археологи, связано с тем, что старые мастера не успели передать всех секретов мастерства своим молодым ученикам.