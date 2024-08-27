Раскрыты топ-5 направлений для бюджетного зимнего отдыха в России

Дешевле всего в зимний период путешественники смогут улететь в Минводы. Средняя цена авиабилета в одну сторону — 16,2 тысячи рублей. «Однако Минеральные воды чаще всего лишь отправная точка для путешествия по близлежащим санаториям и курортам: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск. Состояние души и тела тут поправят горы, мягкий климат и термальные источники под открытым небом», — рассказала директор по маркетингу компании Екатерина Долгих.