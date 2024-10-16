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Раскрыты сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией

Работы по отмене роуминга между Россией и Белоруссией могут завершить до конца 2024 года. Такие сроки раскрыл госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, передает РИА Новости.

Источник: Ave Calvar/CC0

«Сейчас переговоры идут, прежде всего, по поводу интернет-контента и определения тех параметров, которые будут комфортны для пользователей», — отметил Мезенцев.

По его словам, на данный момент ведутся переговоры по вопросам потребления пользователями интернет-трафика.

В июне президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили решить вопрос отмены роуминга между двумя странами к декабрю 2024 года. Как рассказал посол республики в Москве Дмитрий Крутой, решение этого вопроса стороны собираются приурочить к 25-летию Союзного государства России и Белоруссии, созданного в 1999 году.