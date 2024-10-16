Раскрыты сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией

В июне президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили решить вопрос отмены роуминга между двумя странами к декабрю 2024 года. Как рассказал посол республики в Москве Дмитрий Крутой, решение этого вопроса стороны собираются приурочить к 25-летию Союзного государства России и Белоруссии, созданного в 1999 году.