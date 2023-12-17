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02:37 (мск), источник: Мослента

Раскрыты подробности о жизни создателя салата «Оливье»

Подробности о жизни создателя салата «Оливье» раскрыл «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт. Люсьен Оливье родился в Провансе и переехал в Москву.

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Источник: РИА "Новости"

Известно, что создатель знаменитого русского блюда жил на Петровском бульваре и работал в ресторане «Эрмитаж». Описание его внешности сохранилось в записях театрального критика Дмитрия Бахметьева. По его словам, Оливье был «плотный, среднего роста мужчина с аккуратно подстриженной бородой».

Оливье умер в Крыму, куда отправился на лечение из-за пошатнувшегося здоровья. Его тело похоронено на Введенском кладбище в Москве. Могилу Оливье отыскали и отреставрировали только в 2008 году.

Ранее были развеяны мифы о личности Оливье.

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