Раскрыты новые подробности о жизни и смерти «кричащей» египетской мумии

В 1935 году в гробнице близ Луксора (Египет) были обнаружены мумифицированные останки древнеегипетской женщины, лицо которой навечно застыло в немом крике. Недавно ученые, очарованные «кричащей женщиной», умершей около 3500 лет назад, решили применить современные технологии, чтобы выяснить подробности о морфологии мумии и найти причину ее застывшего выражения лица.
Согласно выводам, опубликованным 2 августа 2024 года в журнале Frontiers in Medicine, женщине было 48 лет, когда она умерла. Интересно, что при изучении останков, на теле не было обнаружено никаких разрезов, что говорит о том, что при мумификации органы не были изъяты. Это достаточно необычно, поскольку классический метод бальзамирования того периода характеризуется удалением всех органов, за исключением сердца. Однако объяснить подобное «халатностью» нельзя, так как при мумификации использовались дорогостоящие масла.
Ее тело было забальзамировано ладаном и смолой можжевельника — дорогостоящими веществами, которыми можно было бы торговать издалека.
Исследователи также обнаружили, что рост «кричащей» женщины при жизни составлял 1,54 метра, и она страдала от легкого артрита позвоночника. Однако установить точную причину смерти так и не удалось. Тем не менее существует гипотеза, согласно которой «кричащее выражение лица» мумии появилось из-за трупного спазма — редкой формы мышечного напряжения, возникшего во время насильственной смерти. Авторы научной работы предположили, что, возможно, женщина была мумифицирована в течение 18−36 часов после смерти. За это время ее тело не успело «расслабиться», поэтому ее рот навсегда остался открытым.
Кстати, уже знаете, что в 2017 году в гробнице культуры Наска (Перу) обнаружили шесть мумий, которые, вероятно, принадлежат инопланетянам? Подробнее можно узнать по ссылке.
Кристина Корчанова