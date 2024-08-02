Раскрыты новые подробности о жизни и смерти «кричащей» египетской мумии

Согласно выводам, опубликованным 2 августа 2024 года в журнале Frontiers in Medicine, женщине было 48 лет, когда она умерла. Интересно, что при изучении останков, на теле не было обнаружено никаких разрезов, что говорит о том, что при мумификации органы не были изъяты. Это достаточно необычно, поскольку классический метод бальзамирования того периода характеризуется удалением всех органов, за исключением сердца. Однако объяснить подобное «халатностью» нельзя, так как при мумификации использовались дорогостоящие масла.