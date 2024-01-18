Раскрыты новые подробности о возведении ворот Иштар в Вавилоне

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Ученые из Италии, США и Германии выявили новые подробности о возведении ворот Иштар в Вавилоне. Подробности приводятся в журнале PLOS One. В числе авторов исследования — Лиза Таукс из Океанографического института Скриппса. Вкратце о результатах научной работы пишет Live Science.

Считается, что их возвели в честь завоевания Иерусалима в 586 году до нашей эры. Однако недавнее исследование показывает, что построили их несколько позже.

Известно, что конструкцию построили по приказу царя Навуходоносора II (правил с 605 по 562 год до нашей эры) — его имя нанесено на кирпичах, относящихся к первому этапу строительства. Всего ворота воздвигались в три этапа. Точное время каждого из них оставалось загадкой. Было неясно, сколько времени прошло до завершения второго и третьего этапов. Некоторые ученые предполагали, что Навуходоносор II мог умереть до того, как ворота Иштар построили.

Эксперты провели палеомагнитное датирование образцов, относящихся к каждому из этапов постройки. Выяснилось, что между этапами не было значительных разрывов, а также то, что комплекс был возведен не сразу после вавилонского завоевания Иерусалима. Исследователи считают, что все работы по строительству выполнили примерно в одно и то же время — в 583 году до нашей эры. А значит, остается открытым вопрос были ли ворота возведены в честь завоевания Иерусалима.

Кроме того, такая хронология свидетельствует о том, что дизайн не менялся в процессе строительства. На воротах Иштар изображены драконы сирруш и дикие быки, напомнили в Live Science.

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