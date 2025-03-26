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Раскрыты детали отселения немцев из Калининграда

Ранее известные только специалистам документы рассказали о деятельности органов МВД на территории Калининградской области в период с 1945 по 1949 годы.

Источник: Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого

Одной из основных задач органов внутренних дел являлось переселение немцев на их историческую родину.

Любопытное исследование к.и.н. Алексея Ченцова из Военного университета им. князя Александра Невского появилось в журнале «Вестник архивиста».

Как пишет ученый, ранняя история Калининградской области представляет собой яркий пример быстрой и эффективной интеграции новых территорий в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны.

Особая роль здесь отводилась органам МВД, которые в период с 1945 по 1949 год провели целый комплекс мероприятий на территории северо-восточной части бывшей германской провинции Восточная Пруссия.

Проект, санкционированный руководством СССР, предусматривал переформатирование политической системы указанной территории и ее встраивание в общегосударственную экономическую систему промышленности и сельского хозяйства. Но одной из задач также являлась смена национального состава региона.

«Выполнение задач, возлагаемых на органы МВД, в специфических условиях Калининградской области было сопряжено с определенными трудностями, связанными с большим количеством немцев, остававшихся в области до конца 1948 года», — пишет автор научной работы.

Кроме того, в регионе проживало большое количество репатриированных советских граждан, угнанных в годы войны на работы в Германию. Осложняло ситуацию и то, что после войны, в 1946 году, началось массовое переселение в регион рабочих и колхозников из различных районов СССР.

«Несмотря на это, органам МВД в исследуемый период удалось не допустить осложнения криминогенной обстановки в регионе и достичь определенных успехов в борьбе с уголовной и экономической преступностью», — отмечает исследователь.

В своей работе он опирается на документы, находящиеся на хранении в отделе специальных фондов и реабилитации жертв политических репрессий информационного центра Управления МВД России по Калининградской области.

Наиболее полно они рассказывают о первом этапе выселения немцев, который пришелся на октябрь-ноябрь 1947 года. Из документов следует, что в каждом районе были сформированы оперативные группы. Они занимались составлением списков лиц, подлежавших отправке в советскую зону оккупации Германии.

«Список составлялся по каждому району (в некоторых случаях — по каждому крупному населенному пункту), — пишет Алексей Ченцов. — В нем указывались фамилия и имя выселяемого лица, год рождения, место рождения, число членов семьи, а также место жительства».

Всего на хранении находится 13 дел с такими списками. Кроме того, сохранились эшелонные списки. Как поясняет ученый, на каждый эшелон составлялось три списка, которые подписывали начальник Управления МВД по Калининградской области, начальник сборно-пересыльного пункта на станции отправки и начальник эшелона.

Один экземпляр оставался в Управлении МВД, второй передавался начальником эшелона представителю советской военной администрации в Германии — в пункте сдачи переселенцев. Третий список, заверенный представителем советской военной администрации, возвращался начальником эшелона в Управление МВД по Калининградской области.

Кроме того, начальники эшелонов при прибытии на станцию назначения подписывали акты о «количестве принятого и сданного контингента, его физическом состоянии и имевшихся случаях смертности».

Судя по сохранившимся эшелонным спискам, немцев из Калининграда переселяли в Германскую Демократическую Республику вплоть до 1951 года. Что касается репатриантов, то в первые годы существования Калининградской области их насчитывалось до 10 тысяч человек. Все эти люди прошли так называемую фильтрацию, в рамках которой устанавливались обстоятельства, при которых они попали в Германию, и чем занимались.