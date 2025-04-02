Раскрыты 9 тайников в квартирах, где нашли клады из драгоценностей

1. Секрет в старой двери
Известный кладоискатель Владимир Порываев однажды нашел клад в старом телевизоре. Хозяева квартиры специально попросили его осмотреть жилплощадь на предмет всяческих закладок. Дело в том, что бабушка хозяина квартиры была выпускницей Института благородных девиц и до революции жила безбедно. А после революции — уже скромно. Кладоискатель нашел две «закладки». Деньги, спрятанные в старый, неработающий телевизор, и мешочек с ювелирными украшениями. Он был спрятан в тайнике в двери. Оказалось, что муж бабушки был плотником. Он и сделал тайник в верхней части двери.
2. Строительный секрет: сундук с золотом
В 1988 году СССР был просто потрясен известием о том, что при строительстве нового дома в Минске экскаваторщик на стройплощадке вывернул из земли огромный сундук с драгоценностями. История даже сохранила имя счастливчика — Леонид Блатун. На место сразу же прибыла милиция, а в сундуке оказалось 547 предметов.
Среди них — 13 килограммов серебряных монет, серебряные кружки, подсвечники, столовые принадлежности и золотые монеты. Дата создания предметов была разной — от XVII века до начала XX века. Очевидно, что серебро закопали в трудную годину — сразу после революции или в Гражданскую. Интересно, досталось ли Блатуну 25% от стоимости найденного? В прессе писали, что ему полагалось 8 тысяч рублей — 25%. Большие деньги по тем временам.
3. Находка на чердаке
В 1996 году журналистам газеты «Коммерсант» некий искатель кладов по имени Володя, специализирующийся на чердаках, рассказал, как на чердаке управы завода, неподалеку от Третьяковки, он с приятелями нашел в засыпке саблю с серебряным эфесом и пистолет «Лефоше», произведенный в XIX веке. Поскольку сабля оказалась наградной, цена ее была высокой. Черным кладоискателям хватило на автомобиль «Нива». Герой репортажа правильно не называл свое полное имя — дело-то подсудное.
4. Скрипка на антресолях
В 2020 году у москвича Юрия Курносова скончалась тетя. В квартире покойной на антресолях мужчина нашел старенькую скрипку. Дата на корпусе инструмента говорила о том, что его сделали в 1681 году. Эксперты, которым Курносов отнес скрипку, нашли на ней подпись самого Страдивари. Известно, что цена такой скрипки может доходить до 20 миллионов долларов. Экземпляр тетушки был предварительно оценен в несколько сот тысяч зеленых.
5. Находка на антресолях
Иногда неожиданные находки жильцы квартир делают в своем собственном жилье. Например, в начале 1970-х годов хозяева одной из старых квартир в Санкт-Петербурге переезжали в новый район, где им предоставили жилье. И во время переезда на антресолях нашли сундук, в котором хранилась целая коллекция платьев конца XIX — начала XX века, созданных ведущими модельерами того времени. К счастью, граждане оказались сознательными и вызвали на место сотрудника Эрмитажа, которая опознала в предметах изделия модельеров Поля Пуаре, cестер Калло, Надежды Ламановой и Жака Дусе.
Оказалось, что бабушка хозяев квартиры — знаменитая актриса Вера Карахан. Во время расцвета карьеры она и купила все эти платья. А затем вышла замуж за соратника Ленина и жила с ним то в Польше, то в Китае. На старости лет вернулась в Россию. Теперь эта коллекция хранится в Эрмитаже.
6. Строительная находка фамильного серебра Нарышкиных
В 2021 году в Санкт-Петербурге в особняке Нарышкиных во время проведения реконструкции прораб, отвечающий за работы, нашел под полом тайник, а в нем — фамильное серебро и золото древнего дворянского рода. И немало — 40 мешков. Если судить по газетам, в которые были бережно завернуты предметы, их спрятали во время революционных событий 1917 года. Коллекция была передана Русскому музею и Эрмитажу и выставлена на обозрение в особняке Трубецкого. Дом Нарышкиных был построен в XVII веке. Им владели дед Александра Пушкина Абрам Ганнибал, российский сенатор Иван Неплюев и Трубецкие.
7. Испанские монеты. Чисто строительная находка
Эта находка к квартирам отношения не имеет, но тем не менее связана со строительством. Ее обнаружили рабочие, возводившие мост через Керченский пролив. Во время работ на автотрассе М25 был найден клад из 15 испанских монет макукин. Монеты были серебряными, неправильной формы. Их датировали XVI веком, периодом правления испанского короля Филиппа II. Как они попали в Россию, неизвестно, скорее всего, в результате кораблекрушения.
8. Золотые слитки
Золотые слитки — не самая частая находка. Этот клад был найден при разборе дома на улице Щепкина в Санкт-Петербурге бригадой строителей из треста № 3 «Главленинградстроя», которая работала на реконструкции Гостиного Двора. Выяснилось, что здание раньше принадлежало ювелирному магазину. Очевидно, кто-то готовился к трудным временам и заранее переплавил ювелирные изделия в слитки, чтобы уменьшить объем сокровища.
Общий вес золота составил 128 килограммов. Вопрос, где камушки от ювелирных украшений, остается открытым. Возможно, владельцы магазина забрали их с собой, а возможно, их удачно экспроприировали большевики или бандиты.
9. Монеты в стене и почти детективная история
В 2007 году в Курске владелец частного дома, пенсионер Александр Снегирев, затеял ремонт. Во время демонтажа одной из стен дома он нашел 260 монет дореволюционных времен.
Снегирев был задержан полицией, когда попытался продать находку на местном рынке. Монеты полицейские у него конфисковали, но владелец дома не сдался. Он подал в суд и выиграл процесс. В результате государство перечислило ему половину стоимости клада — 2,2 миллиона рублей.
А что вы находили в своей квартире?
Майя Новик