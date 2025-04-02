Раскрыты 9 тайников в квартирах, где нашли клады из драгоценностей

В 2021 году в Санкт-Петербурге в особняке Нарышкиных во время проведения реконструкции прораб, отвечающий за работы, нашел под полом тайник, а в нем — фамильное серебро и золото древнего дворянского рода. И немало — 40 мешков. Если судить по газетам, в которые были бережно завернуты предметы, их спрятали во время революционных событий 1917 года. Коллекция была передана Русскому музею и Эрмитажу и выставлена на обозрение в особняке Трубецкого. Дом Нарышкиных был построен в XVII веке. Им владели дед Александра Пушкина Абрам Ганнибал, российский сенатор Иван Неплюев и Трубецкие.