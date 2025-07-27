Раскрыто, за какие фото в телефоне теперь могут посадить в тюрьму

«Во-первых, экстремистские материалы», — отметил Хаминский, уточнив, что за хранение или репост контента из перечня Минюста РФ грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, а если были публичные призывы к терроризму или экстремизму, то наступит и уголовная ответственность.