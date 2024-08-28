Раскрыто высказывание британской королевы о Путине

Историю о встрече королевы и Путина в 2003 году Браун рассказывает со слов политика Дэвида Бланкетта, который в то время был министром внутренних дел Великобритании. Бланкетт от рождения слеп и пришел на прием с собакой-поводырем, которая встретила Путина яростным лаем. Елизавету позабавила реакция пса на президента России. «У собак интересные инстинкты, не так ли?» — сказала она в ответ на извинения Бланкетта.