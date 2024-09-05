Раскрыто, в каких сферах россияне эмоционально привязаны к коллегам

«Взаимоотношения в коллективе — один из важнейших факторов, влияющих на производительность труда и успешность компании. Внутреннее состояние человека, ощущение комфорта, защищенности, принятия и востребованности необходимы для его эмоционального и физического здоровья. Поэтому после организации комфортных бытовых условий труда, построение коллективных отношений — на втором месте в приоритете руководителя», — отмечает Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру.