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Раскрыто, в каких сферах россияне эмоционально привязаны к коллегам

Почти каждый десятый опрошенный (9%) оценил свою эмоциональную привязанность к коллегам на 5 баллов. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса Работа.ру.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Чаще всего о своей привязанности отвечали работники финансовой отрасли и сферы торговли (14%). 4 балла поставили 13% участников исследования.

Каждый третий респондент (34%) отметил 3 балла. Среди них в основном строители (43%) и сотрудники производства и агропрома (34%). 18% участников опроса выбрали 2 балла, а 26% — 1 балл.

Россияне также рассказали, как прощаются с коллегами при увольнении. Обычно расставание обходится устным разговором — так ответили 53% респондентов. Каждый пятый участник опроса (20%) готовит угощения для коллектива.

5% опрошенных обычно пишут письмо, 4% устраивают прощальную вечеринку. 27% респондентов никак не прощались с коллегами при увольнении.

«Взаимоотношения в коллективе — один из важнейших факторов, влияющих на производительность труда и успешность компании. Внутреннее состояние человека, ощущение комфорта, защищенности, принятия и востребованности необходимы для его эмоционального и физического здоровья. Поэтому после организации комфортных бытовых условий труда, построение коллективных отношений — на втором месте в приоритете руководителя», — отмечает Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру.

В исследовании приняли участие более 3 500 пользователей сервиса из всех регионов России. Участники опроса — экономически активное население России старше 18 лет.