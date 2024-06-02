Раскрыто удивительное влияние на человека чеснока под подушкой

Так что же происходит, когда мы кладем чеснок под подушку? Этим вопросом задались журналисты польского издания Onet.pl, вспомнив практику глубокой старины. Дело в том, что чеснок под подушкой с давних пор считался у разных народов отличным средством от бессонницы, как это не звучит странно сегодня.