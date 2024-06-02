Раскрыто удивительное влияние на человека чеснока под подушкой

Оказалось, что он обладает еще одним удивительным влиянием на человеческий организм. Наши далекие предки это знали и использовали его в таком качестве, просто положив под подушку.
Так что же происходит, когда мы кладем чеснок под подушку? Этим вопросом задались журналисты польского издания Onet.pl, вспомнив практику глубокой старины. Дело в том, что чеснок под подушкой с давних пор считался у разных народов отличным средством от бессонницы, как это не звучит странно сегодня.
Исследователи подтверждают, что многим людям действительно чеснок под подушкой может помочь. Дело в том, что запах чеснока помогает прочистить носовые каналы. Человек начинает лучше дышать и это способствует крепкому сну. Более того, регулярный сон с чесноком под подушкой может улучшить иммунитет человека.
Но если проблемы со сном серьезные, тут уже придется пить чесночный отвар. Как его приготовить? Очень просто. Достаточно прокипятить около трех минут измельченный зубчик чеснока и гвоздику в стакане молока. После этого гвоздику нужно вынуть и добавить чайную ложку меда. Теплый напиток нужно выпить за полчаса до сна.
В этом напитке содержатся магний, который помогает снизить активность нейронов в головном мозге и центральной нервной системе, и калий, повышающий эффективность сна. В этом весь секрет.