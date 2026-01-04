Раскрыто, сколько на самом деле конфликтов смог решить Трамп

«Есть Армения и Азербайджан. Конфликт между ними — единственный, где сейчас нет кровопролития. Его также решил Трамп, была большая встреча в Белом доме… Если мы хотим поместить этот конфликт на позитивную сторону весов, то можем сказать, что да, здесь хотя бы нет боевых действий, в этом случае все работает», — заявила Кнайсль в интервью РИА Новости. По ее словам, этот пример пока остается единственным успешным результатом мирных инициатив Трампа.
Экс-глава МИД Австрии также указала, что на Ближнем Востоке план Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа так и не вышел на второй этап. По ее словам, боевые действия там могут возобновиться в любой момент. Она также напомнила, что в Европе продолжаются попытки добиться политического урегулирования вокруг Украины. В Юго-Восточной Азии, добавила Кнайсль, конфликт между Таиландом и Камбоджей снова начался после заявлений американской стороны о мирной сделке. «Мы видим боевые действия, вынужденных переселенцев. Проблема не решена по-настоящему», — подчеркнула дипломат.
В начале августа 2025 года в Вашингтоне прошла встреча премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым. По ее итогам была принята декларация о подписании министрами иностранных дел двух республик согласованного проекта мирного соглашения. В документе также зафиксировано согласие Еревана сотрудничать с США и другими странами для создания «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания», который должен связать Азербайджан с его Нахичеванской автономией через территорию Армении.
В декабре прошлого года Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявлял, что подписание мирного договора с Азербайджаном после конфликта вокруг Нагорного Карабаха откроет новые возможности и во взаимодействии с Россией, в том числе по совместным энергетическим проектам. Переговоры тогда проходили на полях заседания Высшего евразийского экономического совета и неформальной встречи лидеров СНГ.