Раскрыто, сколько на самом деле конфликтов смог решить Трамп

«Есть Армения и Азербайджан. Конфликт между ними — единственный, где сейчас нет кровопролития. Его также решил Трамп, была большая встреча в Белом доме… Если мы хотим поместить этот конфликт на позитивную сторону весов, то можем сказать, что да, здесь хотя бы нет боевых действий, в этом случае все работает», — заявила Кнайсль в интервью РИА Новости. По ее словам, этот пример пока остается единственным успешным результатом мирных инициатив Трампа.