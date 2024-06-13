Раскрыто происхождение сибирского кладбища мамонтов

На месте также были обнаружены останки зайца, песца и волков времен плейстоцена, а также следы человеческой деятельности: сажа, уголь и обработанные бивни мамонта. Предполагается, что люди использовали бивни мамонтов для изготовления орудий и метательных копий, а зайцы служили источником меха для зимней одежды. Следы активности личинок мясных мух в полостях черепа и на костях указывают на то, что кости, попавшие на кладбище, были лишены мяса.