Раскрыто преимущество умных мужчин для романтических отношений

В выборку вошли 202 участника в возрасте от 18 до 65 лет. Все они не менее шести месяцев состояли в романтических отношениях. Мужчины выполняли серию тестов на оценку общего интеллекта. Также они ответили на вопросы, касающиеся отношений в паре.