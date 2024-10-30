Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто преимущество умных мужчин для романтических отношений

Важно видеть закономерности и последовательность рассуждений.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Psychologies.ru

Ученые из Оклендского университета (США) проследили, как общий интеллект мужчин связан с некоторыми переменными, определяющими качество романтических отношений.

Основой новой работы, опубликованной в журнале Personality and Individual Differences, послужили данные другого проекта, в котором изучали связь эректильной дисфункции с ревностью у мужчин и определенным поведением в отношении партнерш, в том числе предполагающим насилие.

В выборку вошли 202 участника в возрасте от 18 до 65 лет. Все они не менее шести месяцев состояли в романтических отношениях. Мужчины выполняли серию тестов на оценку общего интеллекта. Также они ответили на вопросы, касающиеся отношений в паре.

Ученые проанализировали полученные результаты и выяснили, что более высокий уровень общего интеллекта у мужчин был положительно взаимосвязан с благоприятным для отношений поведением и отрицательно — с деструктивными проявлениями. К ним относятся оскорбление партнерш, сексуальное принуждение, манипулирование, психопатия, а также эректильная дисфункция.

Помимо прочего, испытуемые, набравшие больше всего баллов в заданиях на способность видеть закономерности и быть последовательным в рассуждениях, выше оценивали удовлетворенность отношениями в паре, а также готовность вкладываться в эти отношения.

Ученые предположили, что когнитивные способности могут помочь предсказать развитие романтических отношений. Однако специалисты призвали с осторожностью интерпретировать результаты исследования, поскольку они говорят о корреляции, а не причинно-следственной связи между развитым интеллектом и более крепкими отношениями в паре.

Ранее ученые выяснили, какие мужчины хуже всего относятся к женщинам.