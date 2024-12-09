Раскрыто, какую сумму россияне считают приемлемым размером пенсии

«Приемлемым размером пенсии россияне считают сумму 110 тысяч рублей. С начала года изменились предпочтения россиян и в отношении размера будущей пенсии. Если в начале года почти каждый второй россиянин рассчитывал на сумму 50−100 тысяч рублей, то к концу года этот показатель изменился до каждого третьего опрошенного. Вдвое выросла доля россиян, видящих оптимальной пенсию в размере 100−200 тысяч рублей — с 12% в начале года до 25% (каждый четвертый) в конце года. Самые высокие ожидания у людей с высоким уровнем доходов, преимущественно — жителей Москвы и Санкт-Петербурга», — указывается в исследовании.