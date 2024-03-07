Раскрыто идеальное время для употребления авокадо

Авокадо является достаточно калорийным продуктом, и употреблять его нужно в первой половине дня в качестве замены сливочному или растительному маслу. Съедать при этом можно не более четвертинки плода (40−50 г) в день. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Жаровская.