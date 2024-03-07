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Раскрыто идеальное время для употребления авокадо

Авокадо является достаточно калорийным продуктом, и употреблять его нужно в первой половине дня в качестве замены сливочному или растительному маслу. Съедать при этом можно не более четвертинки плода (40−50 г) в день. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Жаровская.
Источник: Freepik

«Людям, которые находятся на кетодиете, на высокожировом питании, разрешён целый плод, но для них это самостоятельный приём пищи, кроме авокадо они в таком случае ничего не едят, поскольку получают из него необходимое количество жиров и других веществ», — уточнила специалист.

По её словам, авокадо богато полезными жирами и по своим свойствам приближено к ореху. В нём содержатся насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, клетчатка, витамины, в том числе считающийся антиоксидантом жирорастворимый витамин Е, витамины группы B и минералы — цинк, магний.

Однако из-за высокого содержания жиров фруктом не стоит злоупотреблять людям с избыточной массой тела и некоторыми заболеваниями ЖКТ.

«При нарушении желчеоттока, например при желчнокаменной болезни, если есть хронический панкреатит или панкреатит в стадии обострения, если есть воспалительные заболевания кишечника или гастрит, особенно с признаками атрофии, авокадо следует ограничить», — объяснила диетолог, подчеркнув, что в этом случае заболевание может обостриться.

А ранее врач рассказала, почему люди прибавляют в весе, когда сильно стрессуют. По её словам, это связано с повышением уровня гормона стресса — кортизона, а также грелина — гормона голода.