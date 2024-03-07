Раскрыто идеальное время для употребления авокадо

«Людям, которые находятся на кетодиете, на высокожировом питании, разрешён целый плод, но для них это самостоятельный приём пищи, кроме авокадо они в таком случае ничего не едят, поскольку получают из него необходимое количество жиров и других веществ», — уточнила специалист.
По её словам, авокадо богато полезными жирами и по своим свойствам приближено к ореху. В нём содержатся насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, клетчатка, витамины, в том числе считающийся антиоксидантом жирорастворимый витамин Е, витамины группы B и минералы — цинк, магний.
«При нарушении желчеоттока, например при желчнокаменной болезни, если есть хронический панкреатит или панкреатит в стадии обострения, если есть воспалительные заболевания кишечника или гастрит, особенно с признаками атрофии, авокадо следует ограничить», — объяснила диетолог, подчеркнув, что в этом случае заболевание может обостриться.
А ранее врач рассказала, почему люди прибавляют в весе, когда сильно стрессуют. По её словам, это связано с повышением уровня гормона стресса — кортизона, а также грелина — гормона голода.