Раскрыто, что россияне чаще всего заказывают перед Новым годом

«Что касается доставки грузов на склады маркетплейсов, в этом году в топ категорий товаров по-прежнему входят одежда, инструменты, хозтовары, аксессуары, косметика и предметы гигиены. Однако перед праздниками можем отметить рост числа перевозок в данном сегменте таких грузов, как аквариумы — на 600% по сравнению с тем же периодом в 2023 году, двери — на 100%, швейная фурнитура — на 67%, фототовары и фототехника — на 63%», — сказал Хрущалев.