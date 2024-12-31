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Раскрыто, что россияне чаще всего заказывают перед Новым годом

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Россияне в преддверии новогодних праздников стали чаще заказывать аквариумы, двери, швейную фурнитуру, фототовары и фототехнику, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора по развитию ГК «Деловые Линии» Дмитрий Хрущалев.

Источник: © РИА Новости

«Что касается доставки грузов на склады маркетплейсов, в этом году в топ категорий товаров по-прежнему входят одежда, инструменты, хозтовары, аксессуары, косметика и предметы гигиены. Однако перед праздниками можем отметить рост числа перевозок в данном сегменте таких грузов, как аквариумы — на 600% по сравнению с тем же периодом в 2023 году, двери — на 100%, швейная фурнитура — на 67%, фототовары и фототехника — на 63%», — сказал Хрущалев.

По его словам, в прошлом году в число самых популярных товаров по приросту доставок на склады онлайн-площадок перед Новым годом входили фототовары и фототехника, музыкальное оборудование, товары народного потребления, ювелирные изделия, чай, кофе.

Хрущалев добавил, что в целом в преддверии праздников среди основных категорий отправляемых товаров можно выделить запчасти, промышленное оборудование и комплектующие.