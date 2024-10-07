Раскрыта значимость красивого вида из окна для россиян

Кроме того, выяснилось, что 62,6 процента туристов выберут номер с хорошим видом, даже если он обустроен хуже, чем тот, окна которого выходят во двор. «В путешествиях по России туристы чаще всего выбирают стандартные номера: на них приходится 39,4 процента бронирований. Следом идут улучшенные номера с долей 13,9 процента; от первых они обычно отличаются увеличенной площадью», — отметили эксперты.