Раскрыта тайна вымирания крупных животных 50 000 лет назад

Ученые давно спорят о том, почему шерстистые мамонты, гигантские ленивцы и еще 44 гигантских растительноядных животных вымерли примерно 50 000 лет назад. Некоторые палеонтологи, биологи и другие специалисты утверждают, что резкое изменение климата в течение последних двух ледниковых периодов привело к вымиранию этих величественных существ. Но новое исследование выявило другого виновника: людей.
Обширный обзор, объединяющий палеоклиматические данные, сохранившиеся образцы ДНК, археологические свидетельства и многое другое, показал, что «хищничество человека» со стороны ранних охотников-собирателей в настоящее время является объяснением, наиболее подтверждаемым всеми имеющимися доказательствами, пишет Daily Mail.
«Существует сильная, совокупная поддержка прямого и косвенного давления со стороны современных людей», — заключила команда в своем новом исследовании.
Ученые называют крупных животных, вес которых превышает 45 килограммов, «мегафауной», и их высокие темпы вымирания в современную эпоху вызывают как беспокойство, так и восхищение.
«Большая и очень избирательная потеря мегафауны за последние 50 000 лет уникальна за последние 66 миллионов лет», — говорит ведущий автор исследования Йенс-Кристиан Свеннинг, исследователь палеоэкологии и биоразнообразия в Орхусском университете.
«Предыдущие периоды изменения климата не приводили к массовым выборочным вымираниям, — отметил Свеннинг в своем заявлении, — что опровергает важную роль климата в вымирании мегафауны».
Свеннинг, возглавляющий Центр экологической динамики в новой биосфере Датского национального исследовательского фонда (ECONOVO) при Орхусском университете, руководил командой из семи других исследователей, которые помогли подготовить новое исследование.
Один интригующий набор артефактов и вещественных доказательств из археологических раскопок, опубликованный в марте этого года в журнале Cambridge Prisms: Extinction, помог подкрепить их выводы.
Древние ловушки, сконструированные доисторическими людьми для ловли очень крупных животных, а также анализ человеческих костей и белковых остатков на найденных наконечниках копий — все это свидетельствует о том, что наши предки умело охотились и употребляли в пищу одних из самых крупных млекопитающих в округе.
«Еще одна важная закономерность, свидетельствующая против роли климата, заключается в том, что недавнее вымирание мегафауны так же сильно ударило по климатически стабильным районам, как и по нестабильным», — сказал Свеннинг.
Команда Свеннинга обнаружила, что, хотя уязвимость региона к изменению климата не сыграла никакой роли в этих вымираниях, миграция людей-охотников сыграла свою роль.
Летопись окаменелостей показывает, что эти крупные виды вымерли в очень разное время и с очень разной скоростью: некоторые из них сокращались довольно быстро, а другие более постепенно — в некоторых случаях на протяжении 10 000 лет и более.
Некоторые из этих вымираний хорошо согласуются с климатическими данными этого периода, известного как позднечетвертичный период, который включает в себя конец эпохи плейстоцена, последние два ледниковых периода и начало эпохи голоцена 11 700 лет назад.
Но многие из этих вымираний были связаны с появлением на местах людей, пишет Daily Mail.
«Ранние люди современного типа были эффективными охотниками даже на самые крупные виды животных и, несомненно, обладали способностью сокращать популяции крупных животных», — отметил Свеннинг.
«Эти крупные животные были и остаются особенно уязвимыми для чрезмерной эксплуатации, потому что у них длительный период беременности, они производят очень мало потомства за раз, и им требуется много лет, чтобы достичь половой зрелости», — добавил он.
Исследование, проведенное его командой по вымиранию крупных животных за этот период, показало, что 40 из 48 самых крупных животных, весивших более 1000 кг, вымерли.
С этого момента процент вымирания, как правило, снижался в зависимости от весовой категории, что говорит о том, что мегафауна и, в частности, послушные травоядные, были большой мишенью.
В более поздние тысячелетия, с последних 5000 лет или около того по настоящее время, оставшаяся мегафауна оставалась в числе видов, которым больше всего угрожает исчезновение в результате деятельности человека, включая браконьеров и потерю среды обитания.
Исследователи, в частности, упомянули о всемирном вымирании вида водяных буйволов Bubalus mephistopheles, вида лошадей или равноногих Equus ovodovi и вида гиббонов-приматов Junzi imperialis.
Они также выразили тревогу в связи с сокращением численности нескольких представителей мегафауны в Китае: вида слонов Elephas maximus, двух видов носорогов Dicerorhinus sumatrensis, а также носорогов sondaicus и Panthera tigris.
По словам Свеннинга, вымирание мегафауны может подорвать целые экосистемы, поскольку крупные существа играют важную роль в распространении семян, формировании растительности благодаря своим пищевым привычкам и вносят свой вклад в круговорот питательных веществ с помощью отходов жизнедеятельности.
«Наши результаты подчеркивают необходимость активных усилий по сохранению и реставрации», — сказал исследователь.
«Реинтродуцируя крупных млекопитающих, мы можем помочь восстановить экологический баланс и поддержать биоразнообразие, — заключил Свеннинг, — которое развивалось в экосистемах, богатых мегафауной».