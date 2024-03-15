Раскрыта тайна нанесения татуировок 5300-летнего «ледяного человека» Этци

Женщина была похоронена в одной могиле с ребенком. Выяснилось, что это не ее родной сын. Скорее всего, шаманка была его прапрапрапрабабушкой, малыша похоронили рядом с ней спустя несколько десятилетий. Еще одна гипотеза: шаманка была дальней родственницей ребенка по материнской линии, и они могли жить в одно время.