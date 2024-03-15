Раскрыта тайна нанесения татуировок 5300-летнего «ледяного человека» Этци

Международная команда ученых и тату-художников раскрыла тайну нанесения татуировок на коже 5300-летнего «ледяного человека» Этци. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Archaeology. Вкратце о них в беседе с ScienceAlert рассказал один из авторов научной статьи Аарон Дитер-Вольф из Управления археологии штата Теннесси (США).
Есть много гипотез. По одной из версий, татутировки Этци сродни акупунктуре и могли наноситься в надежде поправить таким образом здоровье. Подтвердить или опровергнуть эту гипотезу ученые не могут. Но у них получилось доказать ложность распространенного убеждения о том, что тату были сделаны путем втирания краски в разрезы на коже.
Эксперты опытным путем установили, что рисунки нанесли иначе — посредством прокола кожи острым предметом. Вероятно, костяной или медной иглой. Подобные инструменты и ранее находили в ходе раскопок.
На ногу тату-художника Дэнни Райдея из Новой Зеландии нанесли такие же рисунки, как на теле Этци. Использовалось 8 различных инструментов и 4 разные техники тату. Процесс заживления тщательно документировался. Так, эксперты смогли собрать базу данных и сравнить заживление ран с татуировками мумии.
Ранее ученым удалось раскрыть подробности о личности шаманки, жившей 9 тыс. лет назад. Ее останки нашли 1934 году в Бад-Дюрренберге (Германия). Но только сейчас эксперты смогли выяснить, что у нее практически не было мышц на ногах, а мозге был аномально развитый сосуд. В основании ее черепа обнаружили редкую анатомическую аномалию. При такой паталогии возможно неконтролируемое подергивание глазных яблок.
Женщина была похоронена в одной могиле с ребенком. Выяснилось, что это не ее родной сын. Скорее всего, шаманка была его прапрапрапрабабушкой, малыша похоронили рядом с ней спустя несколько десятилетий. Еще одна гипотеза: шаманка была дальней родственницей ребенка по материнской линии, и они могли жить в одно время.