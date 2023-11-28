Раскрыта тайна «говорящей» пещеры Церковь Дьявола на востоке Финляндии

На свете немало интересных локаций для темного туризма, и в некоторые из них любители таких путешествий едут тысячами. Пример такой точки на карте — таинственная пещера Пирункиркко на горе Линнавуори в Финляндии (правда, россиянам поездки в соседнюю Суоми недоступны, но это совсем другая история). В Пирункиркко туристы рассчитывают поговорить с самим Дьяволом. И недавно исследователи из Университета Восточной Финляндии выяснили, почему на самом деле здесь чувствуют «присутствие духа».

Пирункиркко — это Z-образная расщелинная пещера длиной 34 метра. В древнем фольклоре она была знаменита как место, где местные мудрецы собирались для контакта с духовным миром. Один из них, известный как Кинолайнен, так вообще регулярно проводил здесь свои магические ритуалы, водил пациентов в «церковь», чтобы они там жаловались Дьяволу на свое здоровье и получали от него советы по методам лечения. Ритуал исцеления, как рассказывают исследователи в журнале Open Archaeology, «часто включал в себя громкие крики, топот, стрельбу и удары».

Ученым такое лечение показалось сомнительным, и они решили выяснить, могут ли акустические свойства пещеры помочь объяснить связанные с ней верования. Анализ пещеры показал, что в ней существует особый резонансный феномен. На определенных частотах он одновременно усиливает и удлиняет звуки. Чтобы проверить, как это работает, ученые связались с современным шаманом, который проводит в пещере ритуалы, и записали звуки его «камланий». На записи позже расслышали звуки частотой 231 Гц, которые усиливала естественная частота пещеры, особенно в задней части.

По мнению исследователей, причина такого явления — стоячая волна между гладкими параллельными стенами пещеры. Это генерирует тон на естественной частоте пещеры, который остается слышимым в течение примерно одной секунды после хлопков, звуков барабанов или ударов. Подобный резонанс часто встречается в зданиях, но совсем редко — в естественной среде, в основном из-за отсутствия твердых параллельных поверхностей. Похожий пример из другой части света — чирикающая пирамида майя.

Так что никакого «присутствия духа» в Церкви Дьявола, похоже, нет. Впрочем, это не мешает наслаждаться пещерой как уникальной природной достопримечательностью — так же, как и другими 14 захватывающими дух пещерами.