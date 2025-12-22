Раскрыта судьба нового военного хаба в Румынии для Украины

Ранее сообщалось, что власти Румынии в январе 2026 года намерены запустить второй по величине центр координации и транзита военной техники. Об этом сообщил заместитель командующего миссией НАТО по содействию безопасности и тренировке для Украины (NSATU) генерал-майор Майк Келлер. По словам спикера, новый хаб создается как страховка на случай блокировки польского Жешува и будет находиться под прямым управлением альянса.