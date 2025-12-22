Популярные темы
Раскрыта судьба нового военного хаба в Румынии для Украины

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Россия найдет ответ на создание на территории Румынии нового хаба для концентрации западного оружия и его последующей доставки на Украину.

Аналитик отметил, что сейчас Россия старается уничтожать оружие, которое поступает на Украину из Польши. В свете выданного Украине нового кредита в 90 млрд евро, на Западе решили создать альтернативный путь — через Румынию. Дандыкин ответил на вопрос, что может предпринять Россия, чтобы уменьшить этот новый поток вооружений.

«Там два моста — в Маяках и еще один в районе Затоки. Оно будет уничтожаться. Очевидно, что это связано с нашими ударами по доставке и в глубину территории», — заявил эксперт в интервью News.ru.

Ранее сообщалось, что власти Румынии в январе 2026 года намерены запустить второй по величине центр координации и транзита военной техники. Об этом сообщил заместитель командующего миссией НАТО по содействию безопасности и тренировке для Украины (NSATU) генерал-майор Майк Келлер. По словам спикера, новый хаб создается как страховка на случай блокировки польского Жешува и будет находиться под прямым управлением альянса.