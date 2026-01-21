Раскрыта роль зятя Трампа в переговорах по Украине

Накануне глава РФПИ и специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев, Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер провели переговоры в павильоне США в швейцарском Давосе, которые российская сторона назвала конструктивными. В свою очередь, Уиткофф назвал встречу с Дмитриевым очень позитивной.