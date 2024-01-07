Раскрыта природа волшебных островов на Титане

«Волшебные острова» представляют собой объекты, которые были обнаружены на радиолокационных изображениях в виде ярких пятен, перемещающихся по поверхности углеводородных морей в течение нескольких часов или недель. Предыдущие исследования показали, что это может быть иллюзия, созданная волнами, либо настоящие плавающие острова, состоящие из твердых тел.

В новой работе было показано, что плавучие острова могут возникать из сгустков органического вещества, которые в виде хлопьев образуются в атмосфере спутника, а затем падают на поверхность рек и озер из жидкого метана и этана. Поскольку углеводоемы уже насыщены органическими веществами, эти хлопья не растворяются.