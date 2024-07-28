Раскрыта природа раскрученного пульсара

Учитывая относительно большой период вращения PSR J1227−6208, астрономы предполагают, что пульсар аккрецировал не более 0,0045 солнечной массы в процессе раскручивания. Однако если аккреция происходила в течение менее 100 тысяч лет, то либо она является сверхэддингтоновской, либо раскручивание пульсара было очень эффективным.