Раскрыта причина появления многоклеточности 700 миллионов лет назад

Многоклеточность появилась в условиях, когда ледники простирались до экватора, а океаны были покрыты льдом. Исследователи предположили, что вязкость океана и нехватка ресурсов сыграли ключевую роль в переходе одноклеточных эукариот к многоклеточности. Это противоречит традиционному представлению, что только уровень кислорода мог стимулировать этот процесс.