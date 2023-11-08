Раскрыта причина исчезновения динозавров. Вот что случилось
Созданная экспертами компьютерная модель помогла восстановить прошлое.
Созданная экспертами компьютерная модель помогла восстановить прошлое.
Международная команда ученых выяснила причину массового вымирания динозавров. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Geoscience. В числе авторов исследования — Джем Берк Сенел из Королевской обсерватории в Брюсселе. Также об открытии пишет CNN.
Как уточняет CNN, эпоха динозавров подошла к концу 66 млрд лет назад — после того, как гигантский астероид врезался в землю у побережья нынешней Мексики. При этом долгое время оставалось неизвестно, как именно происходило вымирание 75% видов в последовавшие после катастрофы годы.
Согласно предыдущим исследованиям, сильный выброс серы после столкновения астероида с землей и образования кратера Чиксулуб (ширина 180 км) и сажа от последующих лесных пожаров спровоцировали резкое понижение температуры и вызвали глобальную зиму.
Однако новое исследование выявило другую причину. Якобы дело в мелкой пыли из измельченных горных пород. Она была выброшена в атмосферу из-за столкновения и заблокировала солнечный свет. В итоге практически два года растения не могли осуществлять фотосинтез.
«Это привело к разрушению пищевой сети и вызвало цепную реакцию вымирания», — объясняет Сенел.
К таким выводам эксперты пришли благодаря созданию компьютерной модели. Она основана на данных о климате в то время и данных из образцов отложений в Танисе, в Северной Дакоте. Там были найдены древние окаменелости, которые фактически запечатлели события последующих 20 лет после падения астероида. В образце с этого участка были обнаружены частицы силикатной пыли, выброшенные в атмосферу. Ученые пришли к выводу, что такая мелкодисперсная пыль оставалась в атмосфере 15 лет, а глобальная температура понизилась на 15.
Ранее сообщалось о том, что в городке Вальхалла в Северной Дакоте был найден до сих пор неизвестный науке вид мозазавра — Jormungandr walhallaensis. Имя он получил в честь места обнаружения останков рептилии и сына бога Локи из скандинавской мифологии — Йормунганда. Последний изображался в виде гигантского змея, опоясывавшего Землю и кусавшего себя за хвост.