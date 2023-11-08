Раскрыта причина исчезновения динозавров. Вот что случилось

Международная команда ученых выяснила причину массового вымирания динозавров. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Geoscience. В числе авторов исследования — Джем Берк Сенел из Королевской обсерватории в Брюсселе. Также об открытии пишет CNN.

Как уточняет CNN, эпоха динозавров подошла к концу 66 млрд лет назад — после того, как гигантский астероид врезался в землю у побережья нынешней Мексики. При этом долгое время оставалось неизвестно, как именно происходило вымирание 75% видов в последовавшие после катастрофы годы.

Согласно предыдущим исследованиям, сильный выброс серы после столкновения астероида с землей и образования кратера Чиксулуб (ширина 180 км) и сажа от последующих лесных пожаров спровоцировали резкое понижение температуры и вызвали глобальную зиму.

Однако новое исследование выявило другую причину. Якобы дело в мелкой пыли из измельченных горных пород. Она была выброшена в атмосферу из-за столкновения и заблокировала солнечный свет. В итоге практически два года растения не могли осуществлять фотосинтез.

«Это привело к разрушению пищевой сети и вызвало цепную реакцию вымирания», — объясняет Сенел.

Процесс фотосинтеза начал восстанавливаться через два года и окончательно был восстановлен в течение трех-четырех лет.

К таким выводам эксперты пришли благодаря созданию компьютерной модели. Она основана на данных о климате в то время и данных из образцов отложений в Танисе, в Северной Дакоте. Там были найдены древние окаменелости, которые фактически запечатлели события последующих 20 лет после падения астероида. В образце с этого участка были обнаружены частицы силикатной пыли, выброшенные в атмосферу. Ученые пришли к выводу, что такая мелкодисперсная пыль оставалась в атмосфере 15 лет, а глобальная температура понизилась на 15.

Ранее сообщалось о том, что в городке Вальхалла в Северной Дакоте был найден до сих пор неизвестный науке вид мозазавра — Jormungandr walhallaensis. Имя он получил в честь места обнаружения останков рептилии и сына бога Локи из скандинавской мифологии — Йормунганда. Последний изображался в виде гигантского змея, опоясывавшего Землю и кусавшего себя за хвост.